Le tourisme se meurt, le tourisme est mort... ressuscitera-t-il ?

On met en place un arsenal dissuasif qui va tuer à coup sûr l’industrie du voyage mais qui n’empêchera nullement le virus de traverser les frontières car il voyage sans passeport.



C’était Emmanuel Macron qui l’affirmait (à juste titre) en mars dernier. Apparemment le message n’est pas parvenu à son Premier ministre…



Et la mesure est d’autant plus dissuasive qu’elle est prise “jusqu’à nouvel ordre”. Comment gérer une telle situation pour les voyagistes ? C’est absolument intenable, avec des annulations en cascade à prévoir dans les prochains jours.



Sans compter l’organisation logistique des clients à l’étranger qu’il va falloir préparer aux nouvelles mesures à l’arrivée. Bref, c’est un vrai sale coup que le Gouvernement vient de porter à l’industrie du voyage. Probablement un coup fatal.



De la crise conjoncturelle le secteur glisse peu à peu dans un dilemme structurel qui n’est pas sans rappeler la crise de la sidérurgie des années 70. Aujourd’hui c’est plus de 8% du PIB et plusieurs millions d’emplois qui sont en jeu.



Et on chercherait en vain une alternative : le tourisme franco-français est, lui aussi, frappé par cette mesure inutile avec des remontées mécaniques qui ne remonteront pas et des voyages dans les Dom-Tom qui vont devenir de plus en plus compliqués…



Alors, on fait quoi ?