Le voyage d’affaires prend place sur IFTM Top Resa

Lesfont également leur retour en 2021.Animées par le cabinet international EPSA, spécialisé dans le conseil en performance opérationnelle, ces deux journées abordent des thèmes concrets liés aux déplacements professionnels et proposent des analyses du marché et des tendances.Les JIVA seront retransmis en direct sur la plateforme Everywhere Pour accompagner la reprise, CDS Groupe & IFTM Top Resa lancent la deuxième édition d’unrésolument axé vers les déplacements professionnels et plus particulièrement l’hôtellerie d’affaires. Cet événement unique de 24h a pour vocation de contribuer à créer la base hôtelière de référence du Business Travel.Le hackathon sera lancé le mardi 5 octobre, et la finale aura lieu le lendemain dans la salle ARENA.