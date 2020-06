Leboncoin annonce la gratuité pour les hôteliers sur son site

Seconde étape de ce plan de relance : le lancement d'une campagne de communication pour valoriser la « destination France », visible depuis le 1er juin (TV, digital et via les réseaux sociaux). Le message ? "Il n’est pas nécessaire de changer de pays pour se sentir dépaysé !"



" Communiquer auprès des Français pour les inciter à passer leurs vacances en France, c’est soutenir les territoires et les centaines de milliers de personnes qui vivent du tourisme.



Cette approche constructive n’est pas nouvelle pour nous. Les dernières semaines écoulées ont prouvé la nécessité de relocaliser l’activité économique et ont conforté nos convictions profondes sur la nécessité d’allier performance et éthique entrepreneuriale ", a précisé Antoine Jouteau.



En parallèle, leboncoin va offrir des espaces publicitaires à hauteur de 250 000 euros pendant les 2 mois de vacances d’été, à des territoires et organismes touristiques français, leur permettant de toucher potentiellement les 28 millions d’utilisateurs mensuels

du boncoin.