Logis Hotels noue un partenariat avec Leboncoin

Depuis juin 2020, plus de 1600 établissements Logis Hôtels et Citotel en France peuvent être réservés sur leboncoin dans sa catégorie Hôtels.



Karim Soleilhavoup, Directeur Général du groupe Logis Hôtels déclare « La distribution est un enjeu de puissance et nous allons unir nos forces pour que leboncoin s’installe durablement dans le paysage de la distribution française.



Avec leboncoin, le groupe Logis Hôtels a vocation à développer un tourisme qui irrigue les territoires. Notre accord de distribution est sans contrepartie et permet de revaloriser à la fois les marges et la valeur des fonds de commerce de nos adhérents ».



Antoine Jouteau, Directeur Général du boncoin Groupe déclare « Nous avons rapidement mis en place ce partenariat avec le groupe Logis Hôtels que nous connaissons bien.



Nous partageons des valeurs communes de proximité et de pragmatisme et l’ambition de porter une nouvelle offre touristique plus éthique et durable à destination des hôteliers. »