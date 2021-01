Les Canalous Location de bateaux habitables sans permis en France et Europe

Les Canalous est un loueur professionnel de bateaux habitables sans permis.

Nous sommes loueur et constructeur de bateaux depuis près de 40 ans. Nos bateaux sont construits dans notre chantier naval bourguignon et nous proposons des locations à la carte (semaine, week-end, etc.) en France et en Europe. La croisière fluviale est le moyen de pratiquer le slow-tourisme en toute liberté à bord d’un bateau sans permis !



Dénomination :

Les Canalous



Date de création :

1982



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM071110017



Les Canalous est aujourd’hui le 1er loueur de bateaux fluviaux 100% français.

Nos locations de bateaux habitables sans permis sont ouvertes à tous et ne nécessitent aucune expérience.

Le prise en main de nos bateaux est rapide et simple, le pilotage et le passage des écluses deviennent rapidement un jeu d’enfant !



Nous proposons des séjours à la carte (un week-end, une mini-semaine, une semaine ou plus) sur les plus beaux canaux et rivières de France, mais aussi dans 9 pays d’Europe.

Nos bateaux sont adaptés aussi bien pour un couple que pour de grandes tribus puisqu’ils peuvent accueillir 2 à 12 personnes max.



Se retrouver à bord de nos bateaux sans permis c’est synonyme de liberté, de découverte de paysages et de terroirs, et c’est également de beaux moments de partage entre amis ou en famille.





● Entreprise 100% française : des bateaux made in Bourgogne

● Des passionnés du tourisme fluvial et experts sont à votre écoute 7/7

● Un tourisme sûr et original, loin du tourisme de masse





Croisière à la découverte de la Saône et la Seille :

Louez un bateau sans permis au départ de Pontailler-sur-Saône, pour naviguer sur la Saône, la petite Saône ou même le Doubs canalisé. Au départ de Louhans vous naviguerez sur la Seille sauvage pour rejoindre la Saône direction Mâcon ou Châlon-sur-Saône. Itinéraire aller-retour ou aller-simple possible.

Le canal du Nivernais, plus beau canal de France :

Depuis notre base de Châtillon-en-Bazois ou Mailly-le-Château, naviguez sur le canal du Nivernais, découvrez ses superbes paysages et ses nombreuses écluses. Les amoureux de vélo apprécieront aussi la vélo route sur les chemins de halage.

La croisière des 3 canaux au départ de Digoin :

Depuis Digoin, célèbre pour son pont-canal, vous aurez le choix entre 3 canaux ! Le Canal du Centre, le Canal de Roanne à Digoin et le Canal latéral à la Loire vous offriront une parenthèse nature inoubliable.

Horaires - Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h00 - Samedi et dimanche : de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Italien - Espagnol



Vos contacts : Conseillers croisières à votre disposition

Ophélie SAMBARDIER

Responsable commerciale

commercial@lescanalous.fr

Tel : +33 (0)3 85 53 76 70



Adresse postale : Les Canalous Group – BP 63 – 71160 Digoin



Site web : www.lescanalous.com



