Les Clés de l’Aubrac Et le Plateau s’ouvre à vous …

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Les Clés de l’Aubrac est une agence événementielle & conciergerie touristique implantée au cœur du Plateau de l’Aubrac. Nous concevons vos séjours et événements cousus-main sur notre destination d’exception, l’Aubrac...

Notre volonté, vous faire vivre une expérience privilégiée ancrée dans les valeurs et richesses de l’Aubrac, un territoire peu connu du grand public riche par sa simplicité et son authenticité.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 15 Juin 2020

Dénomination :

SAS Majorel Heck



Date de création :

2019



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM012190004



Les Clés de l’Aubrac puisent leur inspiration et leur raison d’être au sein d’un territoire rural atypique : le Plateau de l’Aubrac.



Nous croyons en cette terre de valeurs et souhaitons partager avec vous les richesses de ce territoire, cet amour que nous portons à ce Plateau si envoûtant.



Créer Les Clés de l’Aubrac, c’est vous faire vivre l’émotion Aubrac à travers la conception et l’organisation de vos expériences inspirantes, exclusives et co-construites avec vous, en privilégiant les rencontres & les échanges avec les hommes et femmes du territoire.



Terroir, savoir-faire artisanal, bien-être, paysages ressourçants, activités de pleine nature : l’Aubrac est un terrain de jeu étonnant qui saura satisfaire ses hôtes en offrant un dépaysement hors du commun et des plaisirs gourmands à volonté…



De la micro-aventure au séjour de plus longues durées, Les Clés de l’Aubrac vous proposent des prestations uniques, spécialement conçues par et pour les clients « Les Clés de l’Aubrac ».



En tant qu’agence évènementielle, « Les Clés de l’Aubrac » organisent aussi des séjours et événements professionnels sur le Plateau de l’Aubrac, offrant un cadre unique et inspirant pour la réalisation de votre projet.



Nous avons l’expertise du territoire : Originaires de la région, nous vivons sur le Plateau de l’Aubrac et connaissons notre destination.



Notre relation avec nos partenaires est privilégiée : Nous connaissons chacun de nos prestataires et partageons les mêmes valeurs.



Nos expériences sont entièrement personnalisables & modulables : Nous sommes à votre écoute, co-créons avec vous votre séjour et nous adaptons à vos besoins.



Nous valorisons les séjours expérientiels : Nous vous proposons d’explorer de nouveaux horizons, de sortir des sentiers battus et de vivre l’instant Aubrac !



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

Conciergerie

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Photographie

Randonnée

Raquettes

Spitituel

Sport

Vélo

Yoga

Micro-aventure





Et au milieu de l’Aubrac coule une rivière…

Le temps d’un long weekend, profitez du cadre envoûtant du Plateau de l’Aubrac pour vous initier à la pêche en boralde, paradis des truites sauvages…

Un séjour agrémenté de bons produits du terroir : du pique-nique gourmand à déguster au milieu des estives au traditionnel aligot servi dans un buron.

→ En savoir plus

Le temps d’un long weekend, profitez du cadre envoûtant du Plateau de l’Aubrac pour vous initier à la pêche en boralde, paradis des truites sauvages…Un séjour agrémenté de bons produits du terroir : du pique-nique gourmand à déguster au milieu des estives au traditionnel aligot servi dans un buron.

S’évader le temps d’un weekend

Une randonnée hors des sentiers battus à la découverte des richesses du Plateau, une pause gourmande dans un buron pour déguster le traditionnel aligot… ainsi qu’une escapade au cœur des Plus beaux villages de France sur les contreforts de l’Aubrac

Votre évasion gourmande et culturelle n’attend plus que vous !

→ En savoir plus Une randonnée hors des sentiers battus à la découverte des richesses du Plateau, une pause gourmande dans un buron pour déguster le traditionnel aligot… ainsi qu’une escapade au cœur des Plus beaux villages de France sur les contreforts de l’AubracVotre évasion gourmande et culturelle n’attend plus que vous !

Itinérance Aveyronnaise

Une itinérance à la découverte des lieux emblématiques de l’Aveyron. L’Aubrac, ses paysages mystiques à perte de vue, son aligot et son artisanat reconnu... Rodez : son Musée Soulages & sa vieille ville, ainsi que Millau : son impressionnant Viaduc à observer lors d’une balade au fil de l’eau !

→ En savoir plus

Une itinérance à la découverte des lieux emblématiques de l’Aveyron. L’Aubrac, ses paysages mystiques à perte de vue, son aligot et son artisanat reconnu... Rodez : son Musée Soulages & sa vieille ville, ainsi que Millau : son impressionnant Viaduc à observer lors d’une balade au fil de l’eau !



Horaires : 08h à 20h

Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Charlotte MAJOREL

charlotte@lesclesdelaubrac.com

Mobile : +33 (0)6 45 23 70 03



Victor HECK

victor@lesclesdelaubrac.com

Mobile : +33 (0)6 45 23 70 03



Adresse postale : Avenue de Chaudes-Aigues, Le Bourg, Lacalm - 12210 Argences-en-Aubrac



Site web : lesclesdelaubrac.com



08h à 20hTous les joursFrançais - AnglaisCharlotte MAJORELMobile : +33 (0)6 45 23 70 03Victor HECKMobile : +33 (0)6 45 23 70 03Avenue de Chaudes-Aigues, Le Bourg, Lacalm - 12210 Argences-en-Aubrac

Lu 131 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Agence PMD Cap Vélo