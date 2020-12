Les EDV invitent les agences à partager la nouvelle campagne de com'

Repartez en voyage en toute liberté !

Les Entreprises du Voyage lancent: «Elle sera diffusée via les réseaux sociaux du syndicatDurant cette période, 3 posts sponsorisés par semaine inciteront les Français à repartir en voyage en bénéficiant de l’expertise et des garanties des pros du voyage précise un communiqué.Les EDV invitent tous les opérateurs de voyages et de séjours à partager cette campagne en cliquant sur les liens suivants :Une page web dédiée à l'opération a également été mise en ligne : http://bit.ly/VoyagezEnTouteLiberte A noter que la video et les visuels et textes des posts du 1er mois de campagne sont mis en téléchargement dans les outils de communication.