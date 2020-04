Les Entreprises du Voyage : la baisse d’activité va atteindre 80%

Les Entreprises du Voyage réagissent au discours d'Emmanuel Macron qui a annoncé lundi 13 avril 2020 la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, et un « plan spécifique pour le tourisme », avec des annulations de charges pour les entreprises et des aides particulières pour le secteur du tourisme qui sera "longuement affecté" notamment par la « fermeture des frontières, jusqu’à nouvel ordre, avec les pays non européens ».



La baisse d’activité a été de 20% sur le premier trimestre 2020. Elle va atteindre, voire dépasser, 80% sur le reste de l’année, qui concentre 78% de l’activité indique le syndicat précisant que la "visibilité sur les vacances d’été des français est réduite."



"Malgré l’usage du chômage partiel, notre secteur a été contraint de maintenir des emplois - qui représentent pour la première quinzaine d’avril près de 40% de la masse salariale - afin d’assurer le rapatriement des français en voyage à l’étranger, de procéder aux annulations et report, de gérer les relations très complexes avec les compagnies aériennes, et de répondre aux multiples questions des voyageurs. En contrepartie les entreprises n’ont enregistré aucune recette. "