Les Entreprises du Voyages : l'activité partielle devrait être maintenue de mars à juin 2021

Après la " douche froide " des dernières annonces gouvernementales, " on relève les manches et on se bat " a lancé Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage à l'occasion de la visio-conférence organisée ce mardi 19 janvier 2021.



"L'isolement de 7 jours n'est pas compatible avec les vacances" a t-il précisé . Concernant les termes utilisés par le Quai d'Orsay qui déconseille " strictement et totalement " les déplacements à l'international, " il y a un mot en français qui existe : c'est interdit". ajoute le président des EDV.



"Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée qui nous empêche de travailler" déplore t-il.



Dans ce contexte, les EDV demandent la prolongation des aides, notamment celle de l'activité partielle. "Elle doit durer autant que nécessaire et quoi qu'il en coûte, " a insisté Jean-Pierre Mas reprenant les mots du Président de la République.



Ainsi après avoir eu la confirmation du maintien du chômage partiel pris en charge à 100% en janvier et février, la mesure devrait se poursuivre de mars à juin " très certainement 100% ".



Toutefois précise Valérie Boned, Secrétaire générale, l'activité partielle devrait être soumise à condition : "il faudra justifier d'une baisse de 80% du chiffre d'affaires, cela devrait être confirmé dans les textes".