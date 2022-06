Les Experts Solea Martinique

Découverte des Anses en bateau, rallye photos, expériences culturelles à Lakou’A , initiation à la Yole, visite de Fort de France et de l’Habitation Clément dans une ambiance animée et très conviviale. Les Experts Solea ont pu découvrir la richesse de la culture Martiniquaise.



Les établissements Village Pierre & Vacances Sainte-Luce et l'hôtel Bambou, de la production SOLEA, ont accueillis ces derniers. Air Caraïbes a pu faire découvrir ses classes économiques et Caraïbes aux agences.

Présence Assistance, partenaire de l’opération depuis plus de 10 ans, a renouvelé le partenariat avec Solea.



Solea a lancé sa programmation sur les Antilles Françaises depuis 2 ans. Cet évènement annuel organisé à la Martinique pour la première édition marque le lien entre la destination et SOLEA.