Les Français aiment le camping, surtout quand il est en bord de mer...

Dans ce contexte, pour rassurer au moment du choix, notamment les adeptes de la location et les profils les plus aisés qui sont les plus réceptifs à cet argument, la présence d'un label qualité est un atout : 59% connaissent l'existence des labels de qualité dont Camping Qualité qui arrive largement en tête et bénéficie de la meilleure notoriété (35 %).



Dans tous les cas, le principe d'un label est perçu de manière positive et contribue à peser dans la décision au moment du choix. Cet engouement des Français implique une demande croissante de professionnalisation des acteurs du secteur.



Dans ce métier difficile, qui demande beaucoup de travail et d’investissement personnel, les gestionnaires de camping entendent de plus en plus s’appuyer sur des labels.



Les raisons évoquées par les professionnels concernent des aspects commerciaux et financiers (84 %) et des aspects portant sur la notion de réseau avec le partage, les outils, l’accompagnement et les formations (74 %).