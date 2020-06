Les Galeries Lafayette Paris Haussmann se mettent à l'heure de la région Sud

Du 7 juillet au 1er septembre 2020, les Galeries Lafayette Paris Haussman mettront à l'honneur la Provence, les Alpes du Sud et Nice Côte d’Azur.



À cette occasion, le grand magasin dévoile une sélection inédite de marques locales de mode, beauté, maison et gastronomie ainsi que des animations.



Pour incarner “ Un air du Sud ” en magasin, les Galeries Lafayette invitent pour la première fois le photographe de mode franco-américain David Luraschi à immortaliser les plus beaux paysages de la région.



La série inédite de neuf photographies à l’argentique sera mise en scène dans les vitrines du boulevard Haussmann et dans les campagnes publicitaires des Galeries Lafayette.