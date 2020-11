Les Îles de Guadeloupe veulent marquer les esprits, avant le retour des touristes Campagne média, webinaire, refonte des sites web... un plan d'attaque

La Guadeloupe se prépare au retour des touristes, alors qu’il sera possible de voyager en Outre-mer dès le 15 décembre 2020. Le CTIG travaille depuis de nombreux mois à cette reprise, alors que la haute saison approche. Campagne de communication, nouveaux sites web, webinaire... On fait le point.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 27 Novembre 2020





Alors que l'archipel n'est pas concerné par le confinement, ni par un couvre-feu, que les restaurants et les plages sont accessibles, les accueillir à nouveau les voyageurs dès le 15 décembre prochain.



Autre bonne nouvelle, les tests antigéniques sont désormais autorisés pour l'arrivée en Guadeloupe. " Les voyageurs de plus de onze ans arrivant en Guadeloupe (depuis l'Hexagone, ndlr) doivent justifier d’un test PCR négatif ou d'un test antigénique réalisés dans les 72 h avant l’embarquement. Il est obligatoire et demandé dès l’enregistrement.



Les passagers doivent également présenter une attestation sur l’honneur qu’ils ne présentent pas de symptômes et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ", peut-on lire sur le site de



Bien sûr, le port du masque obligatoire et les gestes barrières sont à respecter. Il est également conseillé de privilégier la réservation en ligne pour les visites culturelles et touristiques.

Depuis le 16 novembre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021, un volet digital est ainsi décliné sur les réseaux sociaux et via les principales régies publicitaires digitales, avec pour but de " générer plus de 186 000 visites sur la home page du site Internet du CTIG durant ces 3 mois de campagne ", explique le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe dans un communiqué.



La page d’accueil est notamment mise à jour, aux couleurs de la campagne, qui présente de nouveaux circuits de découvertes et de nouvelles expériences de voyages, au sein de l’archipel.



Dans le même temps, le CTIG déploie une campagne de notoriété sur les écrans, du 07 au 27 décembre 2020, sur 24 chaînes hertziennes et de la TNT.



Un dispositif de campagne hybride, qui permettra de toucher plus de 15 millions de téléspectateurs, intentionnistes, en quête d’évasion.



Pour son film publicitaire (voir vidéo ci-dessus), " le CTIG a choisi de raconter une histoire. Celle d’une petite fille qui explore l’archipel, pour la première fois, avec ses parents. Adolescente elle revient et découvre d’autres îles. Elle s’y aventure et grandit un peu aussi. Puis adulte, elle y vit de nouvelles expériences, s’attache pour plus tard revenir avec son propre petit garçon. Un film qui invite à (re)découvrir l’archipel d’une île à l’autre, d’un voyage à l’autre ", poursuit le CRT dans son communiqué. Face à ce "déblocage", le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) dévoile sa stratégie de relance, qui comprend notammentafin de "".Depuis le 16 novembre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021, un volet digital est ainsi décliné sur les réseaux sociaux et via les principales régies publicitaires digitales, avec pour but de "", explique le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe dans un communiqué.La page d’accueil est notamment mise à jour, aux couleurs de la campagne, qui présente de nouveaux circuits de découvertes et de nouvelles expériences de voyages, au sein de l’archipel.Dans le même temps, le CTIG déploie une campagne de notoriété sur les écrans, du 07 au 27 décembre 2020, sur 24 chaînes hertziennes et de la TNT.Un dispositif de campagne hybride, qui permettra de, intentionnistes, en quête d’évasion.Pour son film publicitaire (voir vidéo ci-dessus), "", poursuit le CRT dans son communiqué.

Une refonte du site grand public pour une expérience client plus immersive le site B2C du CTIG - www.lesilesdeguadeloupe.com - fera prochainement peau neuve.



" La nouvelle mouture du site sera résolument orientée vers une expérience client plus immersive mettant en avant l'intégralité de l'offre touristique , explique le CTIG.



Au travers d'un design colorée et chaleureux, le visiteur pourra se projeter via une carte interactive dans les différentes ambiances que proposent nos îles. Des parcours thématiques spécifiques lui seront proposés en fonction de ses préférences et de l'état d'avancement de son voyage ".



La culture guadeloupéenne tiendra aussi une part importante dans cette version. De nouvelles rubriques emmèneront le visiteur au cœur de la vie culturelle de l'archipel. L'ambition de cette refonte est de mieux promouvoir la destination en proposant des expériences uniques et enrichissantes grâce à une navigation immersive.



La marketplace a elle aussi été complètement revue afin de mieux valoriser les professionnels locaux. Réserver un hébergement, une activité, un restaurant se fera de manière encore plus intuitive.



" L'objectif du CTIG est d'apporter une offre différenciée des OTA, basée sur la connaissance terrain et fondée sur des commissions plus justes, au bénéfice des prestataires locaux et des clients finaux. Afin de poursuivre sa mission de digitalisation du territoire le CTIG souhaite intégrer à terme dans sa marketplace l'intégralité de l'offre existante pour refléter au mieux l'identité des îles de Guadeloupe, singulière et multiple à la fois ".



La livraison de la première phase est prévue fin décembre 2020.



A noter également que depuis le 05 novembre, les îles de Guadeloupe ont lancé leur chatbot sur Facebook, à destination des utilisateurs francophones, " aussi bien les fans que les prospects. Le chatbot pourra également les réorienter vers le bon interlocuteur en interne pour les demandes plus ciblées, du type demandes de presse ou demandes de tour-opérateurs ". Par ailleurs,, explique le CTIG.".. De nouvelles rubriques emmèneront le visiteur au cœur de la vie culturelle de l'archipel. L'ambition de cette refonte est de mieuxLa marketplace a elle aussi été complètement revue afin de mieux valoriser les professionnels locaux.".La livraison de la première phase est prévue fin décembre 2020.A noter également que depuis le 05 novembre,, à destination des utilisateurs francophones, "".

Les professionnels du tourisme chouchoutés



Dès le 30 novembre 2020, ces derniers pourront tester le nouveau programme de certification, plus simple, plus ludique et plus dynamique, proposé sur



Ce portail se présente comme une boîte à outils pour les agents de voyages, avec des formations en ligne, de la documentation touristique à télécharger, une médiathèque, des propositions de circuits.



Les 4 étapes à valider pour obtenir le statut d’Expert des Îles de Guadeloupe ont également été repensées et modernisées avec :



- un e-learning enrichi, interactif, illustré de nouveaux visuels, pour une immersion parmi les 5 îles de la destination à son rythme



- un webinaire de 45 minutes régulier avec des expériences virtuelles pour des échanges plus pratiques, techniques, conviviaux, accessible aussi en replay



- un éductour à la carte, toute l’année, en petits groupes ou en individuel



- un challenge des ventes rétroactif, activé courant 2021.



En parallèle, les agents de voyages ont rendez-vous le 08 décembre 2020 pour assister à un webinaire "nouvelle génération" et faire le point sur la situation dans l’archipel. Le lien d'inscription sera disponible avec la mise en ligne du nouveau site de certification, d'ici le 30 novembre.



Une campagne de communication BtoB accompagnera le lancement du nouveau programme de certification jusqu’au 25 janvier 2021. Mais le CTIG n'en oublie pas pour autant les professionnels du tourisme !Dès le 30 novembre 2020, ces derniers pourront tester le, plus simple, plus ludique et plus dynamique, proposé sur www.secretsdesilesdeguadeloupe.com. Ce portail se présente comme une boîte à outils pour les agents de voyages, avec des formations en ligne, de la documentation touristique à télécharger, une médiathèque, des propositions de circuits.Les 4 étapes à valider pour obtenir le statut d’Expert des Îles de Guadeloupe ont également été repensées et modernisées avec :, interactif, illustré de nouveaux visuels, pour une immersion parmi les 5 îles de la destination à son rythmeavec des expériences virtuelles pour des échanges plus pratiques, techniques, conviviaux, accessible aussi en replay, toute l’année, en petits groupes ou en individuelrétroactif, activé courant 2021.En parallèle, les agents de voyages ont rendez-vous le 08 décembre 2020 pour assister à unet faire le point sur la situation dans l’archipel. Le lien d'inscription sera disponible avec la mise en ligne du nouveau site de certification, d'ici le 30 novembre.Une campagne de communication BtoB accompagnera le lancement du nouveau programme de certification jusqu’au 25 janvier 2021.

Une présence sur les marchés extérieurs Le CTIG communiquera également sur les autres marchés.



En Belgique, une campagne de communication tripartite avec Air Belgium et Atout France sera déployée fin novembre/début décembre, en radio (auprès de 2 687 144 auditeurs, francophones et néerlandophones de 18 à 54 ans sur 1 semaine), en affichage avec plus de 200 écrans digitaux à Bruxelles, Gand et Anvers et aussi sur le web avec un objectif de notoriété, de rassurance et de ventes.



En Allemagne, des workshops virtuels et e-learnings à destination des agents de voyages seront mis en place. Des campagnes de communication digitale, multi-marchés, en partenariat avec Air France sont également prévues en Allemagne, comme en Autriche et en Suisse avec un objectif de plus de 700 000 vues et des accueils presse pour continuer de travailler la notoriété de la destination, début 2021.



Au Canada, la Guadeloupe sera présente sur la chaîne de télévision Québécor, accompagnée de plans d’actions en partenariat avec Air Canada et Air Canada Vacations, mais aussi le Club Med visant à poursuivre la construction de la marque « Iles de Guadeloupe » auprès de 350 000 canadiens.



Des e-learning et webinaires seront mis en place d’ici la fin de l’année 2020 à destination des agents de voyages.



Enfin, aux Etats-Unis, une campagne de communication à destination de 100 000 professionnels avec Travel Weekly et TravelAgeWest et un programme de formation accessibles aux 96 000 abonnés de TravAlliance / TravelPulse se poursuivent pour continuer de sensibiliser les professionnels.



Au total, ce dispositif, travaillé de concert avec les partenaires socio-professionnels du Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG), représente un investissement de 3 millions d'euros, en promotion en France et sur les marchés extérieurs, entre juillet 2020 et janvier 2021.

Une hôtellerie qui se renouvelle A noter que depuis 2019, les rénovations et les ouvertures hôtelières se succèdent en Guadeloupe.



On notera notamment la rénovation du Club Med - La Caravelle, à Sainte-Anne (Grande-Terre), désormais 4 tridents avec son nouvel espace "Oasis Zen" réservé aux adultes.



Mais aussi l’inauguration de La Toubana Hotel & Spa, devenu le premier établissement classé 5 étoiles de l’archipel.



En 2020, le COCOTEL**** a ouvert ses portes, avec ses 10 chambres tout confort et une villa de luxe (de 6 à 8 personnes) disposées autour d’une piscine dans un jardin tropical.



En plus des établissements du groupe Des Hotels et des Îles, Le Relais du Moulin et Pierre & Vacances à Sainte-Anne (Grande-Terre), Le Rayon Vert à Deshaies (Basse-Terre), Le Soleil Levant à Capesterre de Marie-Galante ou encore Le Bois Joli à Terre-de-Haut (Les Saintes) font partie de la très longue liste des hébergements qui accueillent les visiteurs, en cette fin d’année.



Toujours dans le respect le plus strict, des nouveaux protocoles sanitaires.

Quid de la desserte aérienne ? Alors que les restrictions de voyage devraient être levées dès le 15 décembre, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé leur programme de vols au départ de Paris Orly et CDG :



- Air France : dès le 14 décembre, la compagnie met en place des rotations quotidiennes au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, en complément de celles déjà en place depuis Paris-Orly. Les passagers au départ de Paris, mais aussi des villes comme Bordeaux, Nantes, Lyon et Marseille et des marchés européens pourront disposer des nouvelles cabines, du nouvel IFE et du WI-FI à bord.



- Air Caraïbes : tout en maintenant ses rotations quotidiennes au départ de Paris Orly, la compagnie offre l’assistance COVID pour tous voyages effectués avant le 31 mars 2021. Dès le début du séjour, frais de santé, d’hébergement et de modifications de billets liés au COVID-19 sont couverts. Tous les billets d’avion sont actuellement modifiables sans frais.



- Corsair a été la première à enrichir son offre d’assurance de la "Garantie Pandémie". Elle vient aussi d'équiper ses tablettes repas d’un film spécial aux propriétés antibactériennes et antivirus.



Au départ de Bruxelles-Charleroi :



- A partir du 15 décembre 2020, avec Air Belgium les passagers pourront rejoindre Pointe-à-Pitre, sans escale. Un vol qui desservira Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Les passagers ayant déjà réservé sont contactés individuellement et les reports de voyage sont réalisés sans frais.



Au départ de New-York et de Miami :



- American Airlines : reprise des rotations prévue dès la levée du "Travel Ban"



- Air France : reprise des rotations prévue dès la levée du "Travel Ban"



- Jet Blue : reprise des rotations prévue début 2021



Au départ de Montréal et de Toronto :



- Air Canada : reprise des rotations prévue début décembre 2020



- Air Transat : reprise des rotations prévue le 19 décembre 2020.



A noter qu'à l’arrivée et au départ, l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes met en œuvre un plan "vigilance covid" en partenariat avec la Croix Rouge : mesures sanitaires renforcées, nouvelle signalétique avec sens de circulation pour éviter les croisements de flux de passagers, distanciation sociale, distribution de gel hydro alcoolique et port du masque obligatoire.

