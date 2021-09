Les Philippines réitèrent leur participation au salon IFTM Top Resa 2021

«

Cette pandémie nous a fait prendre conscience de la valeur des relations et des contacts personnels avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Toute notre délégation est donc impatiente de revoir tout le monde en face à face à l’occasion d’IFTM Top Resa ! Nous sommes très reconnaissants du soutien continu de nos partenaires pendant cette période si particulière. Les Philippines ont entrepris plusieurs projets de développements et nous avons hâte de partager les dernières actualités et d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat lors de nos rencontres., déclareIl faut savoir que la France représente le troisième marché émetteur en termes de voyageurs vers les Philippines en Europe, après le Royaume-Uni et l’Allemagne. En effet, l’archipel a accueillien 2019, soit une augmentation depar rapport à l’année précédente. De plus en plus de visiteurs français sont curieux d’explorer cette destination riche en découvertes entre ses paysages naturels magnifiques, son héritage culturel passionnant, ses offres culinaires succulentes, mais également l’hospitalité légendaire de sa population.