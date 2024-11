Les actualités d'Explora Journeys en 2025 : Luxe, gastronomie et compétition automobile au rendez-vous

Après une année 2024 marquée par des événements majeurs, Explora Journeys poursuit sa formidable ascension dans le monde du voyage de luxe.

Partenaire global de l'America's Cup à Barcelone et sponsor de l'équipe Emirates Team New Zealand pour la troisième fois victorieuse de la compétition, la marque a renforcé sa position sur la scène internationale. L'inauguration d'Explora II à Civitavecchia en septembre dernier et la deuxième croisière avec son ambassadeur Mike Horn en Méditerranée sont autant de nouvelles étapes dans le développement de la flotte.

Les escales inaugurales d'Explora I à Monaco puis Marseille les 7 et 8 novembre derniers ont également été des moments forts de cette année riche en événements. Alors que les deux navires s'apprêtent à traverser l'Atlantique pour leur saison aux Caraïbes, Explora Journeys lève le voile sur ses projets ambitieux du premier semestre 2025.



Rédigé par Explora Journeys le Lundi 11 Novembre 2024

Le premier voyage de la série Chef Invité : Un voyage culinaire d'exception avec Thierry Marx



Au cours de cette traversée de 11 nuits au départ de Miami vers différentes îles emblématiques des Caraïbes, les passagers pourront partager des expériences culinaires variés imaginées par les chefs Garanger et Marx.



● Ateliers de cuisine interactifs* : Les invités seront initiés aux secrets de la cuisine de Thierry Marx lors d'ateliers pratiques. Ils apprendront à préparer des plates signatures, à marier les saveurs et à sélectionner les meilleurs ingrédients.



● Expéditions culinaires* : Des excursions seront organisées à Point-à-Pitre et Saint John’s pour découvrir les marchés locaux, rencontrer les producteurs et s'imprégner de la culture culinaire des Caraïbes.



● Dîners privés exclusifs* : Des dîners d'exception seront organisés dans des cadres intimes, où les passagers pourront déguster des menus créés spécialement pour l'occasion, réalisés avec les produits locaux achetés au gré des marchés lors des escales.



Thierry Marx, reconnu pour son approche innovante de la gastronomie, proposera une cuisine créative et raffinée, mêlant les saveurs françaises à celles des Caraïbes. Les passagers pourront ainsi découvrir de nouvelles sensations gustatives et approfondir leurs connaissances en matière de cuisine.



*des frais supplémentaires s’appliquent à chaque expérience : 150€ pour le cours de cuisine, 200€ pour les dîners en compagnie des chefs, et 290€ pour les expéditions culinaires



► Notre premier voyage de la Série Chef Invité : au cœur de la culture créole et des côtes bénies des Dieux



Durée : 11 nuits

Dates : 24 janvier 2025 – 4 février 2025

Embarquement : Miami

Débarquement : Miami



A partir de 6 010€ par personne

Un pied-à-terre de luxe au Grand Prix de Formule 1 de Monaco En mai 2025, Explora II se transformera en hôtel flottant de luxe pour les amateurs de sport automobile. Amarré au cœur du port Hercule, le navire offrira une vue imprenable sur le circuit de Monaco et permettra aux passagers de vivre l'événement sportif le plus prestigieux de l'année dans un cadre exceptionnel.



● Hébergement de luxe : Les suites spacieuses et élégantes d'Explora II offrent un confort inégalé.

● Services personnalisés : Un personnel attentionné sera à disposition des passagers pour répondre à leurs moindres désirs.

● Activités à bord : Un large éventail d'activités sera proposé pour agrémenter le séjour, telles que des soins spa, des séances de fitness, des conférences et des spectacles.

● Accès privilégié : Et pour les plus passionnés, Explora Journeys propose des packages incluant des billets pour les tribunes ou même l'accès exclusif au Paddock Club.



Pour plus d’informations sur les itinéraires incluant le Grand Prix de Monaco, visitez explorajourneys.com, croisières à partir de 5 nuits dès 9 690€.



En résumé, Explora Journeys propose des expériences de voyage uniques et inoubliables, alliant luxe, gastronomie et découverte.



La vie à bord d’Explora Journeys Une vaste sélection d’expériences incluses : votre voyage comprend tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un séjour en mer d’exception. Une myriade d’attentions agrémente votre voyage, notamment une bouteille de champagne au frais dans votre suite, le Wi-Fi haut débit offert, neuf expériences gastronomiques sensationnelles et l’accès à notre centre Ocean Wellness.



Les suites

Côté mer, nos Suites, Penthouses et Residences offrent aux voyageurs un cadre de vie et une intimité inédits dans l’univers des croisières. Toutes comprennent une terrasse privée, des transats, de grandes baies vitrées, un dressing et une salle de bain avec sol chauffant. Le raffinement de nos Ocean Residences inclut une grande terrasse, un Jacuzzi personnel et un service de majordome assuré par un hôte dédié aux Residences.



Nos restaurants, bars et lounges

Dolce vita à la piscine : inspiré des superyachts, le design unique d’Explora Journeys offre aux voyageurs quatre piscines intérieures et extérieures, ainsi que des ponts spacieux et largement ouverts, pour se sentir au plus près de l’océan. Du bassin à débordement Astern Pool au très chic The Conservatory pool, nos piscines sont autant d’oasis sereines où se détendre tout en voguant élégamment.



Vos Hôtes

Le point d’orgue de notre hospitalité est de toujours respecter la vie privée des voyageurs tout en leur offrant le service attentif et irréprochable qu’ils attendent. Nos hôtes, spontanés, chaleureux et compétents, sont dotés d’un sens inné de l’hospitalité qui incarne l’art du savoir-vivre à l’européenne.



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est entré en service en le 12 septembre 2024. EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Pour plus d’informations sur Explora Journeys et les prochains voyages, contacter notre service commercial : Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



