Les demi-finalistes de la Travel Agent Cup embarquent à Paris

Certes ils étaient moins nombreux,, car la crise qui frappe encore les agences de voyages est passée par là, mais ils étaient tout aussi déterminés à défendre leurs propositions devant un jury de professionnels et de journalistes.Pour arriver à cette étape de la Travel Agent Cup , les demi-finalistes ont été sélectionnés après avoir répondu à un questionnaire en ligne. Plusieurs questions reflétaient l'air du temps comme :- Quel est à votre avis le futur des agents de voyages ?- Comment définiriez-vous le tourisme responsable et sur quels piliers doit-il s'appuyer.Mais là où l'on attendait vraiment l'expression du talent, de l'expertise et de l'originalité dans les propositions était la question principale :, en prenant en compte les enjeux actuels liés à l'actualité et la conjoncture, pour une famille de 4 souhaitant être dépaysés tout en recréant du lien au sein de leur famille.Ils sont curieux et avides de découvertes. Leur budget est de 3 500 € pour une semaine.