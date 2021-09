IFTM Top Resa : quelles conditions sanitaires pour accéder au salon ?

Par ailleurs, le port du masque sera requis pour les participants au salon, les prestataires et les collaborateurs de RX France.



Du gel hydro alcoolique sera disponible pendant l’événement et le nettoyage sera renforcé dans tous les espaces du salon, notamment les points de contact sensibles qui seront désinfectés très régulièrement.



Ensuite, afin d’éviter les files d’attente et les contacts trop fréquents, les titres d’accès seront digitalisés et les participants sont invités à imprimer leur badge ou billet en amont du salon.



L'accueil se fera dans le respect des jauges maximales dans les halls, les espaces de conférences ou de restauration. Un marquage au sol et un sens de circulation pourront être mis en place pour aider à respecter les règles de distanciation physique.



Les espaces seront aménagés pour permettre des rencontres en face-à-face tout en respectant les mesures de distanciation physique.



Quant à la restauration sur place, la disposition des tables respectera la distance physique, 1 m entre chaque table et 10 personnes max. par table. Les contrôles sanitaires sont renforcés et le personnel formé aux mesures sanitaires.



Un rappel des dispositifs sanitaires et des gestes barrière à respecter sera effectué avant et pendant toute la durée de l’événement.



Enfin, une antenne médicale sera présente sur toute la durée de l'évènement. Les personnes en suspicion de COVID-19 seront isolées et prises en charge par les services de santé adéquats.