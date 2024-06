Les low cost dans le viseur de l’UE, mais quid des jets privés ?

On pourrait arguer que ces préoccupations sont mineures par rapport à la menace climatique. Les compagnies aériennes à bas prix ont jusqu’à présent produit une quantité démesurée de CO 2 à des fins qui, en fin de compte, n’ont rien à voir avec la subsistance.



Mais si la menace climatique justifie que les personnes à faibles revenus ne voyagent pas, ou beaucoup moins qu’auparavant, elle devrait également justifier que les voyageurs européens aisés renoncent aux vols privés, qui émettent en moyenne jusqu’à 14 fois plus de CO 2 par passager qu’un vol régulier.



Le principal problème de l’approche « one size fits all » de l’UE en matière de politique climatique est que de nombreux riches utilisateurs de jets resteront tout simplement indifférents à l’augmentation constante du prix des permis d’émission.



Demander aux personnes à faible revenu de renoncer à quelque chose de précieux pour eux – comme voyager – pour le bien collectif, alors que les riches continuent à jouir d’un luxe superflu, est la chose la plus éloignée de l’objectif de transition équitable et inclusive que les institutions de l’UE se sont fixé.



En outre, plus les riches contribueront à l’augmentation du CO 2 dans l’atmosphère avec leurs émissions de luxe, plus grand sera le sacrifice en matière de comportements qui sera demandé aux autres pour maintenir le réchauffement climatique sous une certaine limite.

Selon une récente étude commandée par Geenpeace à CE Delft, le nombre de vols privés en Europe est passé d’un peu moins de 120 000 en 2020 à plus d’un demi-million en 2022.Plus de la moitié de ces vols sont de courte ou moyenne distance, comparables à la distance entre Paris et Marseille (environ 750 km), qui dans la grande majorité des cas peut être raisonnablement remplacée par d’autres moyens de transport.Les quatre premières liaisons pour les vols privés en Europe sont, dans l’ordre, Londres-Paris (un peu plus de deux heures en train à grande vitesse), Londres-Nice (plusieurs vols réguliers par jour), Paris-Genève (un peu plus de trois heures en train à grande vitesse) et Paris-Nice (plusieurs vols réguliers ou un peu plus de cinq heures en train à grande vitesse).