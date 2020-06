Les réservations repartent dans les campings France 4 Naturisme

France 4 Naturisme annonce la réouverture de ses campings.



Le groupement, spécialiste du naturisme familial en France, a mis en place un protocole sanitaire pour les vacanciers et le personnel, tenant compte des règles définies par le gouvernement et la FNHPA (Fédération Nationale des Campings).



Depuis début juin 2020, c’est ainsi les campings Arnaoutchot dans les Landes, Euronat en Gironde et Riva Bella en Corse qui ont accueilli les premiers vacanciers.



Le Sérignan Plage Nature dans l’Hérault et le Domaine de la Sablière en Ardèche ont suivi au 6 juin.



Le Domaine de Bélézy en Provence ouvrira ses portes le 19 juin.



" Sur le mois de juin, les réservations ont doublé par rapport à l’année dernière avec des journées records en nombre d’appels. Ce chiffre, après 3 mois de pertes que le groupement ne pourra pas rattraper, permet tout de même de rassurer France 4 Naturisme : l’été sera sauvé ! ", indique le groupement dans un communiqué.



Depuis l’annonce de la réouverture des frontières, les Européens réservent aussi à nouveau.