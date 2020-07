Les systèmes de divertissement passagers pour répondre aux besoins post-covid La distanciation sociale en question à bord des avions

Conserver vide le siège du milieu a été largement débattu ces dernières semaines et un consensus s'est établi non seulement sur son inutilité sanitaire, mais également sur son impossibilité économique pour les compagnies aériennes. Il n'en reste pas moins que la distanciation sociale peut être organisée à bord selon PXCom qui veut s'appuyer sur les plateformes embarquées pour lancer sa suite logicielle In-Cabin Mobility Management (IC2M by PXCom), destinée à réduire significativement la circulation en cabine durant les vols.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020

La suite logicielle In-Cabin Mobility Management (IC2M by PXCom), destinée à réduire significativement la circulation en cabine durant les vols. Cette suite d’applications compatible avec tous les systèmes de divertissement passagers est composée de 4 modules que la compagnie peut choisir séparément ou dans son ensemble :



• Gestion des accès toilettes pour éviter aux passagers de se retrouver à attendre autour des toilettes.

• Gestion des accès coffres à bagages afin d’assurer une distance minimum lors de l’accès à ceux-ci.

• Gestion du débarquement, par grappes de sièges prédéfinis par la compagnie pour éviter toute cohue préjudiciable.

• Chat entre passagers, mais aussi avec les PNC, pour réduire la circulation à bord en général.



En 2018, une étude Marketplace réalisée au Canada a analysé plus de 100 échantillons prélevés sur 18 vols, dans les pochettes au dos des sièges dans lesquelles on trouve les instructions de sécurité, le magazine de la compagnie et d'autres publications.



Elle a révélé aussi que ces pochettes sont un nid à microbes, bactéries, moisissures et même staphylocoques.

Les pochettes d'instructions nid à microbes et bactéries Voilà pourquoi PXCom a lancé les instructions de sécurité digitalisées en les enrichissant au passage de la description des mesures d'hygiène.



Même si les autorités telles que l'EASA ou la FAA imposent toujours une présence physique et visible des instructions de sécurité, les passagers n'ont plus besoin de les toucher, et le personnel navigant peut même savoir qui les a consultées ou non.



A sa première connexion sur la plateforme de divertissement, le passager voit s’afficher les instructions d’hygiène et de sécurité sous forme de poster interactif qu’il déroule.



Le contenu peut être affiché dans sa langue et correspond bien entendu à l’avion dans lequel il est installé.



Ces instructions peuvent être mises à jour, notamment celles relatives à l’hygiène, en même temps que s’opère la mise à jour des contenus embarqués dans l’avion.



A l’issue de sa lecture, il peut, soit accéder directement au contenu de divertissement, soit consulter les mesures d’hygiène spécifiques à sa destination.



Cette nouvelle offre vient en complément des solutions PXCom déjà embarquées sur des compagnies telles que LOT Polish, Air France, Air Canada..., permettant une digitalisation complète des magazines inflight, des menus des repas servis à bord, des catalogues de duty free…



Facilement déployables sur les plateformes accessibles en vol depuis son smartphone, les solutions de PXCom sont également compatibles avec tous les systèmes à base d'écran situés au dos des sièges passagers.

