Les voyageurs affaires respectent-ils la politique voyage des entreprises ? Plus de 95 % des voyageurs savent où trouver la politique de voyage de leur entreprise et neuf sur dix l'ont consultée

Bien que de nombreux voyageurs d'affaires se réfèrent souvent à la politique de voyage de leur entreprise, il existe encore un écart entre la prise de conscience de la politique et la conformité à celle-ci, selon une enquête récente de BCD Travel menée auprès de plus de 1 200 voyageurs d'affaires dans le monde entier.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 16 Juillet 2024

95 % des voyageurs savent où trouver la politique de voyage , et neuf sur dix l'ont consultée (un quart le faisant fréquemment).



Huit voyageurs sur dix ont consulté leur politique de voyage au cours des 12 derniers mois, et la moitié d'entre eux en sont satisfaits.



« Selon les résultats de notre enquête, les voyageurs en Amérique du Nord sont moins enclins à consulter la politique de voyage de leur entreprise par rapport aux voyageurs d'Asie-Pacifique et d'Europe , a déclaré



Cela pourrait entraîner davantage de réservations hors politique. Bien que ces réservations créent des coûts supplémentaires et, dans certains cas, des problèmes de risque, le manque de sensibilisation aux changements de politique pourrait également nuire aux objectifs globaux de l'organisation, par exemple en matière de durabilité. »



Un facteur contribuant à ce comportement pourrait être la fréquence des communications autour des politiques de voyage. Un quart des voyageurs de la région APAC ont rapporté recevoir des communications sur leur politique de voyage fréquemment, contre seulement 15 % des voyageurs en Amérique du Nord. L'enquête de BCD Travel révèle que plus de, a déclaré Craig Bailey , président des Amériques chez BCD.. Un quart des voyageurs de la région APAC ont rapporté recevoir des communications sur leur politique de voyage fréquemment, contre seulement 15 % des voyageurs en Amérique du Nord.

Réservations hors politique voyage L'enquête montre que plus des deux tiers des voyageurs dévient de la politique de voyage de leur entreprise.



Le plus souvent, cela est dû à des réunions avec des clients nécessitant des transports ou des hébergements hors politique, ou à la réservation d'hébergements pour des conférences et des événements auprès de fournisseurs non privilégiés.



En conséquence, les employés en déplacement ont souvent besoin d'approbations supplémentaires pour les réservations non conformes.





Désir de flexibilité Plus d'un voyageur sur cinq a déclaré que la politique de voyage de son entreprise n'est pas adaptée à ses besoins ou est trop restrictive.



En fait, trois voyageurs sur dix souhaitent plus de flexibilité lors de la réservation de transports ou d'hébergements. Un quart a déclaré qu'ils bénéficieraient de limites de dépenses accrues et de services aériens supplémentaires. Un voyageur sur cinq est intéressé par davantage de politiques concernant le bien-être des voyageurs.



« Lorsque vous comprenez les besoins de vos voyageurs, vous pouvez apporter des changements significatifs à votre politique. Une manière simple et efficace de le faire est par le biais d'enquêtes, a déclaré président des Amériques chez



Bien sûr, vous devez fixer des limites qui s'alignent sur les objectifs de l'entreprise, mais une bonne politique de voyage met ses voyageurs en position de réussir. Cela aide à son tour l'entreprise à rester dans son budget et à maintenir des lignes de communication claires. » En fait,Un quart a déclaré qu'ils bénéficieraient de limites de dépenses accrues et de services aériens supplémentaires. Un voyageur sur cinq est intéressé par davantage de politiques concernant le bien-être des voyageurs.a déclaré président des Amériques chez BCD Travel

L'impact de la politique de voyage varie selon les régions Bien que seulement 8 % des voyageurs interrogés admettent que la politique de voyage a influencé leur décision d'accepter leur emploi, un quart reconnaissent qu'elle influence leur volonté de rester dans l'entreprise. L'impact de la politique de voyage varie selon les régions, ce qui souligne encore une fois la nécessité de comprendre les besoins et les croyances spécifiques des voyageurs.



Près de la moitié des voyageurs en APAC affirment que la politique est susceptible d'affecter leur décision de rester dans une entreprise, contre 27 % des voyageurs en EMEA et 21 % en Amérique du Nord.



« Partager votre politique de voyage avec les nouvelles recrues lors du processus d'intégration est crucial , a déclaré Craig Bailey. Ils sont enthousiastes et désireux d'apprendre. Profitez de cela et insistez sur l'importance de votre politique de voyage auprès des nouveaux employés. Expliquez ce qu'elle est, comment elle se rapporte aux objectifs de l'entreprise et pourquoi il est important de s'y conformer. Il ne s'agit pas seulement d'économies de coûts, mais aussi de devoir de diligence et de durabilité. »

Lu 146 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Accor labellise ses hôtels "Tourisme et Handicap" Change : un dollar fort reste la norme !