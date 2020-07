Lionel Rabiet (Voyages d'exception) : "Nous devons retrouver notre "Raison d'Être"...

Paradoxalement, je crois que cette crise porte peut-être en germe notre "Raison d'Être". Sans me risquer à faire des prophéties sur ce que sera le "tourisme de demain", il semble évident que le voyageur post-Covid sera en quête de plus de confiance vis-à-vis de son achat, de plus de sécurité pour lui-même pendant son voyage et de plus de responsabilité sociale et environnementale quant à son impact.



Confiance, Sécurité, Responsabilité sociale et environnementale. Sur ces 3 points, les professionnels du tourisme peuvent apporter une réponse pertinente.



La confiance, c’est ce lien personnel que nous avons avec nos clients. C’est aussi les garanties dont nous sommes seules à disposer qui assurent aux voyageurs que leur argent ne sera jamais perdu quoi qu’il arrive.



Et puis qui mieux que les marques ayant "pignon sur rue" (même si elles sont en ligne) peuvent apporter cette confiance ?



Sur la sécurité, cette crise a montré que l’imprévu et parfois même le dramatique pouvait survenir pendant un voyage. Là aussi, les professionnels ont démontré leur savoir-faire, procédant aux rapatriements à leurs frais et disposant également d’assurances permettant d’assurer que les clients ne seront pas abandonnés en cas de pépin.



Enfin, sur la responsabilité sociale et environnementale, nous sommes à même d’en être les promoteurs en informant et formant nos publics aux impacts de leur voyage et en les orientant vers les voyages responsables socialement et écologiquement.