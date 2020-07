Livre : Michel Durrieu et Gustavo Santos sortent "L’APRÈS: Tourisme et humanité"

Michel Durrieu et Gustavo Santos vient de faire paraître " L’APRÈS : Tourisme et humanité ", un livre édité chez "Le Cherche Midi" qui est une réflexion à deux voix de l’impact du coronavirus et ses conséquences sur l’industrie globale du tourisme et dans la vie des personnes.



Préface de Zurab Pololikashvili (Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Tourisme - Nations Unies) et postface de Gloria Guevara Manzo (Présidente du World Travel & Tourism Council).



" Le livre est une réflexion et une analyse du passé, du présent et du futur du Tourisme à la lueur de la COVID-19 et de ses effets sur les personnes, le secteur et le monde " indique un communiqué.