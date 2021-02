Livre : "Un voyage pour la planète", un récit de voyage écologique à travers 22 pays européens Landry Routhiau signe un livre-documentaire, écologique et citoyen

"Un Voyage pour la Planète" est un récit de voyage écologique signé Landry Routhiau, qui retrace son année d'aventures à travers 22 pays européens pour ramasser des déchets plastiques, le tout à bord d'un vieux combi Volkswagen de 1972. Ce récit documentaire va plonger le lecteur dans le cheminement de l'auteur, lui faisant partager ses constats sur la situation écologique, ses galères, ses angoisses mais aussi les rencontres faites sur la route.

Un jour, après avoir vu un homme jeter un sac plastique et des papiers sur le sol, il a pris une décision radicale : tout plaquer pour vivre en conformité avec ses valeurs et en particulier sa sensibilité écologique.



C'est ainsi que son voyage un peu fou est né : partir sur les routes pour constater les dégâts tout en vivant un road trip qui lui apporterait la liberté à laquelle il aspire.



De ce périple en combi est né le livre



Un récit de voyage écologique dans lequel Landry Routhiau retrace une année d'aventures à travers 22 pays européens. Il a ainsi parcouru 22 000 km pour ramasser des déchets plastiques, le tout à bord d'un vieux combi Volkswagen de 1972 !



Dans ce récit documentaire, le lecteur partage ses constats sur la situation écologique, ses galères, ses angoisses mais aussi les rencontres incroyables faites sur la route ainsi que des paysages magnifiques. Avec, toujours, des photos à couper le souffle.



Un road-trip résumé en quelques chiffres-clés - 1 an de voyage à bord d'un vieux combi Volkswagen de 1972 ;



- 22 pays européens traversés : France, Luxembourg, Allemagne, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Albanie, Montenegro, Slovaquie, Croatie, Italie ;



- 22 000 kilomètres parcourus ;



- 1 tonne de déchets plastiques ramassés et recyclés.



