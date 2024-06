Lloret del Mar représenté par GroupExpression

Nous sommes ravis d'intégrer Lloret de Mar à notre portefeuille de destinations moyen-courriers. Cette ville charmante et dynamique, avec son riche patrimoine culturel qui séduit chaque année de nombreux Français*, est une destination idéale toute l’année. L’objectif de la stratégie de communication que nous allons déployer : encourager à découvrir le territoire sur les ailes de saison, au-delà des moments forts estivaux

À partir de ce mois de juin,en Espagne pourSituée sur la Costa Brava , Lloret de Mar est une. En plus de ses criques et de ses plages animées, cette ville côtière catalane recèle desdignes de l'intérêt des voyageurs avertis. Lestelles que Cala Boadella, Canyelles et Cala Treumal permettent de profiter d'eaux cristallines et de paysages époustouflants.Leest également remarquable. Le château de Sant Joan, qui surplombe la côte, et les jardins de Santa Clotilde, inspirés de la Renaissance italienne, témoignent de son riche passé. Le Musée de la Mer raconte l'histoire maritime de la région et ses liens profonds avec la Méditerranée, offrant aux visiteurs un voyage dans le temps.Lloret de Mar séduit aussi par la. Les sentiers de randonnée offrent des vues imprenables sur la mer et les montagnes, tandis que les traditions locales se manifestent à travers une gastronomie riche et des festivals culturels variés. Lesproposent des spécialités méditerranéennes accompagnées des meilleurs vins de la région, offrant ainsi une expérience culinaire unique et mémorable.: «. »