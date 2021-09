Londres : l'aéroport d'Heathrow teste le dépôt de bagages sans contact écran avec Amadeus

L'aéroport d'Heathrow à Londres teste le dépôt de bagage sans contact. La technologie développée par ICM Airport Technics, une société d’Amadeus, permet aux passagers d'enregistrer leurs bagages sans toucher les écrans des bornes.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 14 Septembre 2021

La technologie de dépôt de bagages sans contact d'Amadeus est actuellement testée à l'aéroport londonien d'Heathrow.



Utilisant des capteurs de proximité, elle permet aux passagers d'enregistrer leurs bagages sans toucher les écrans des kiosques.



Cette expérimentation sans contact a d’abord été installée sur six des unités ABD (Auto Bag Drop) de Heathrow fournies par ICM Airport Technics, une société d’Amadeus.



La solution comprend un capteur de proximité à infrarouge installé le long du bord supérieur de l'écran de dépôt des bagages, qui détecte le doigt du passager jusqu'à 3 cm de la surface de l'écran. Cela permet aux passagers d'interagir avec l'unité de dépôt de bagages comme d'habitude, mais sans avoir besoin de toucher physiquement l'écran.

Mark Burgess, Heathrow’s Process Improvement Director a déclaré : « Nous nous préparons à accueillir de nouveaux voyageurs, et recherchons des technologies innovantes qui contribueront à garantir que l'expérience des passagers reste sûre et efficace dans un monde post-COVID. C'est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Amadeus pour tester ces unités de dépôt de bagages sans contact en libre-service. Ce n'est qu'une des nombreuses nouvelles mesures que nous mettons en place dans nos terminaux, dans le cadre du programme Fly Safe d'Heathrow ».



ICM Airport Technics, qui a intégré Amadeus en 2019, a fourni plus de 270 unités Auto Bag Drop (ABD) à Heathrow depuis 2016 pour le dépôt de bagages en libre-service. Ils sont partagés par 30 compagnies aériennes. Plus de cinq millions de bagages ont été déposés par des passagers utilisant cette solution en 2019, le processus de libre-service prenant moins de 60 secondes en moyenne.



Amadeus et l’aéroport d’Heathrow ont testé plusieurs technologies sans contact pour le libre-service au cours des derniers mois, y compris le ‘screen mirroring’, qui permet au passager d'utiliser une unité ABD avec son propre appareil mobile.



Après des tests approfondis, il a été décidé de tester l'approche du capteur de proximité. Une fois l'essai terminé, toutes les bornes d'enregistrement et les guichets automatiques pourraient être mis à niveau en quelques semaines afin que tous les passagers puissent accéder à l'enregistrement et au dépôt de bagages sans contact.



Amadeus a récemment fourni à Avinor une solution sans contact de bout en bout dans 17 de ses aéroports en Norvège.

