Londres : le World Travel Market sera virtuel en 2020

Du 30 octobre au 5 novembre 2020 se tiendra virtuellement la London Travel Week, qui permettra aux participants de réseauter et d'innover dans la semaine précédant WTM Virtual.



Durant cette semaine, six sessions de Speed ​​Networking seront proposées afin que les exposants, les marques et les destinations puissent se rencontrer avant le salon virtuel et établir des relations d'affaires.



" Nous avons pris la décision de passer à un événement exclusivement virtuel après de nombreuses consultations avec nos partenaires de l'industrie, nos sponsors, nos délégués et notre personnel.



Notre objectif principal a toujours été de proposer un salon mondial réunissant des professionnels du voyage des sept continents, et nous canalisons désormais nos énergies dans la création d'un rassemblement numérique exceptionnel à grande échelle qui permettra à l'industrie du voyage de se connecter, pour réseauter, faire des affaires et découvrir ce nouvel environnement de consommation.



Nous regretterons de ne pas vous rencontrer en personne à ExCeL, mais nous avons les compétences, l’expérience et les ressources nécessaires pour produire un salon attrayant et efficace pour soutenir la reprise de l’industrie ", a conclu Simon Press, le directeur du WTM London dans un communiqué.