Lucien Salemi (EDV Med) : "donner aux adhérents les bonnes pistes pour vendre la France"

TourMaG.com - La crise liée à l'épidémie de coronavirus pousse les agences à vendre la France. En tant que président des Entreprises du voyage Méditerranée, quelles sont vos actions en ce sens ?



Lucien Salemi : Nous avons créé une structure un Think Tank, composé d'agences de voyages et tour-opérateurs pour voir comment nous pourrions travailler avec le Comité régional du tourisme de la région Sud.



Aujourd'hui les aéroports sont fermés, l'espace Schengen n'est pas encore ouvert et la région va être amputée de sa clientèle étrangère.



Du côté des agences de voyages et des TO, la problématique est similaire. Notre activité repose à 95% sur l'outgoing et nous ne pouvons plus proposer de séjours à l'étranger.



Indépendamment du business, il y a aussi un aspect de solidarité. Notre industrie a bénéficié de nombreuses aides de l'Etat, nous sommes quasi sous perfusion, et il faut je pense, un juste retour des choses en essayant de nous tourner vers l'offre France.



Cette initiative a fait sauter des barrières qui, normalement, auraient pris des années à faire bouger.