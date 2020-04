Lufthansa arrête les opérations de Germanwings

Le Conseil d'Administration de Deutsche Lufthansa AG ne s'attend pas à ce que l'industrie aéronautique retrouve très rapidement les niveaux d'avant crise du coronavirus.



Selon lui, il faudra " des mois avant que les restrictions mondiales sur les voyages soient complètement levées et des années avant que la demande mondiale ne revienne aux niveaux d'avant crise ". Sur la base de cette évaluation, le Conseil d'Administration a décidé aujourd'hui de prendre des mesures de grande envergure pour réduire la capacité des opérations aériennes et de l'administration à long terme.



Chez Lufthansa, six Airbus A380 et sept A340-600 ainsi que cinq Boeing 747-400 seront définitivement mis hors service. En outre, onze Airbus A320 seront retirés des opérations court-courriers.



La vente des six A380 à Airbus était déjà prévue pour 2022. La décision d'éliminer progressivement sept A340-600 et cinq Boeing 747-400 a été prise sur la base des inconvénients environnementaux et économiques de ces types d'avions indique un communiqué de presse.



Avec cette décision, Lufthansa va réduire la capacité de ses hubs de Francfort et de Munich.