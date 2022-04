MMV, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole des Savoie s’associent

En nous appuyant sur cette nouvelle foncière et avec la participation de nos banques partenaires, notre ambition est de financer une dizaine de projets dans les 5 prochaines années, soit environ 7 000 lits touristiques

mmv est présent depuis plus de 30 ans dans les Alpes. Nous avons lancé 4 nouvelles destinations cette année et nous avons deux projets en cours de construction.



Cette nouvelle étape va permettra d’accélérer encore le déploiement de notre concept de résidence club et de resort des neiges sur de nouvelle destinations

Pour mmv, la création de cette foncière est un moyen efficace d’», prédit Jean-Marc Filippini , Président de mmv https://www.mmv.fr/ .».Créé en 1989, mmv propose 2 types de séjours, l’Hôtel Club ou la Résidence Club. Le Groupe se présente comme le spécialiste français des vacances Club à la montagne. Présent dans 16 stations de ski des Alpes françaises, mmv emploie plus de 1 200 salariés dans ses 20 Clubs en résidences 4* et Hôtels Club classés Villages Vacances 3* et 4* .