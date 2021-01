MWT Meetings Votre agence de voyages événementiels

MWT MEETINGS est une agence réceptive MICE.

Depuis 8 ans, notre équipe se met au service de vos projets événementiels ou de tourisme d’affaires grâce à nos solutions spécifiques et nos offres de services et d’activités variés. Spécialiste des événements grande échelle et haut de gamme, notre expérience des voyages événementiels à travers le monde fait de MWT une agence incontournable en Bourgogne.



Dénomination :

MWT MEETINGS



Date de création :

2013



Garantie :

RCP Hiscox - Garantie Financière APST



Immatriculation :

Atout France IM021130007





JESSICA VAVASSEUR

Directrice Fondatrice de l’agence



J’AIME :

– boire un bon vin rouge (un pinot, what else!)

– danser (aucun lien avec le verre de vin!)

– contempler la nature

– voir les clients s’amuser en soirée



JE N’AIME PAS :

– les films d’horreur

– les bonbons Arlequin

– les gens qui font du bruit en mangeant

– quand il n’y a pas de réseauuu !



MON MEILLEUR SOUVENIR D’EVENEMENT :

– Organiser une régate en catamaran avec 150 personnes en plein février à St Jean Cap Ferrat! Un mal de mer carabiné mais un souvenir exceptionnel!



MON PIRE SOUVENIR D’EVENEMENT :

– Un montage de nuit par -5°C en Hollande avec l’eau qui gelait dans les bouteilles! Brrr…!!!





AGATHE DEWAELE

Chargée de Projets Séminaires et Incentives



J’AIME :

– les frites (x 10000)

– les beaux agendas

– les gens qui sourient

– le ventre des chats!



JE N’AIME PAS :

– le bruit des mobylettes et scooters

– l’odeur de l’huile de bourrache

– la mauvaise foi

– quand il n’y a pas de miroir dans les toilettes des restaurants



MON MEILLEUR SOUVENIR D’EVENEMENT :

– Quand après négociation, les derniers partis à 4h du matin, décidèrent de faire une « chenille » géante dans les rues de Cannes, laissant coi le chauffeur du bus!



MON PIRE SOUVENIR D’EVENEMENT :

– Une cliente arrivée le matin m’annonçant qu’elle avait oublié de nous dire qu’ils étaient 20 de plus! Entre les chambres, le resto et pousser les murs de la salle de réunion, se fut assez sympa à gérer!



Basée entre Dijon et Beaune, le pôle réceptif de l’agence vous ouvre les portes d’une terre de culture, de vins et de gastronomie…. Dégustations, activités originales, hôtels, visites d’exception, découvrez avec nous cette région exceptionnelle, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Que ce soit pour des groupes importants (séminaire d’équipe) ou plus exclusifs (comex, co-dir) nous avons tout un panel de lieux, hôtels et activités à vous proposer pour faire de votre séminaire un souvenir d’exception.

Notre catalogue d’activités de team-building vous donnera quelques pistes à explorer et nous restons à votre écoute pour discuter ensemble de votre projet.



Professionnalisme et implication sans faille de nos équipes, ont permis à l’agence MWT de fidéliser plus de 90% de ses clients. Notre équipe vous soumettra un dossier complet avec plusieurs propositions et un devis sans surprise et à tiroir. Puis, un repérage sur site permettra d’affiner ensemble vos choix et les détails du séminaire, et enfin, notre équipe expérimentée sera sur site pour assurer la logistique de votre événement le jour J. Avec nous, la certitude d’un événement paisible et sans surprise.

Notre équipe pro-active gérera votre événement d’une main de maître et toujours avec le sourire qui nous caractérise…



NOS ATOUTS :

● Véritable expertise en événementiel et régie d'événements (de 10 à 1 000 personnes)

● Événements et voyages organisés partout en France et à l'étranger

● Professionnalisme, rigueur et sens du détail (et toujours avec le sourire!)

● Réseau de partenaires de confiance (touristique, logistique, technique, créatifs)

● Clients fidélisés

● Disponibilité et discrétion - joignable 7j/7



● Anniversaire entreprise gestion des 1 200 participants (CEBFC) - 1 jour - Juin 2016 - Dijon (France)

● Journées d’intégration 50 personnes (SYSTÈME U) - 3 jours - Août 2016 - Dijon (France)

● Séminaire commercial 100 personnes (LOMBARD INTERNATIONAL) - 3 jours - Octobre 2016 - Beaune (France)

● Anniversaire entreprise pour 600 personnes (CAPEC) - 1 soirée - Octobre 2017 - Dijon (France)





Vos contacts :

Agathe DEWAËLE

agathe@mwt-meetings.fr

Mobile : +33 (0)07 78 88 77 23



Site web : www.mwt-meetings.fr



