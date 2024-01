Maison Delano Paris : Sonia Timsiline est nommée directrice générale Maison Delano Paris possède 56 chambres dont 19 suites

C'est forte de plus de deux décennies d'expérience dans l'hôtellerie internationale de luxe que Sonia Timsiline a été nommée à la tête de Maison Delano Paris.

Rédigé par PAULA BOYER le Lundi 8 Janvier 2024

Sonia Timsiline est désormais à la tête de Maison Delano Paris.



Trilingue et diplômée du MBA IMHI de Cornell University / ESSEC, la nouvelle Directrice générale a déjà occupé des postes clés au sein d’établissements prestigieux en France et à l’étranger.



A son actif, une expérience de douze ans au sein du groupe Mandarin Oriental qui l'a conduite à être Hotel Manager du Ritz Madrid 5* Palace puis de la propriété parisienne de cette marque.



Sonia Timsiline a également occupé des postes clés au sein de l'emblématique Shangri-La Paris 5* Palace lors de son ouverture ainsi que de l’hôtel Fairmont Monte Carlo Monaco 4*.



A lire : Hôtellerie de luxe : l’épée de Damoclès du recrutement



D'évidence, cette expérience de plus de deux décennies dans l’hôtellerie de luxe internationale a pesé lourd dans sa nomination.



Son expérience " résonne parfaitement avec notre vision pour Maison Delano Paris. Son leadership contribuera à façonner des expériences exceptionnelles pour nos clients, mêlant innovation et excellence en service, établissant de nouveaux standards en termes de luxe et de lifestyle" , fait d'ailleurs valoir, dans un communiqué, Trilingue et diplômée du MBA IMHI de Cornell University / ESSEC,A son actif, une expérience de douze ans au sein du groupe Mandarin Oriental qui l'a conduite à être Hotel Manager du Ritz Madrid 5* Palace puis de la propriété parisienne de cette marque.Sonia Timsiline a également occupé des postes clés au sein de l'emblématique Shangri-La Paris 5* Palace lors de son ouverture ainsi que de l’hôtel Fairmont Monte Carlo Monaco 4*.Son expérience ", fait d'ailleurs valoir, dans un communiqué, Chadi Farhat, Brand COO Delano, et Head of Asia Pacific & Middle East Ennismore.

Maison Delano Paris : Un cocon douillet au sein du VIIIe arrondissement 4, rue d’Anjou, dans le VIIIe arrondissement de Paris, à deux pas du palais de l’Élysée et des ambassades américaine et britannique, Maison Delano Paris loge dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle sublimé par l’architecte d’intérieur Lázaro Rosa Violán.



Ce cinq étoiles dispose de 56 chambres dont 19 suites, d’un restaurant franco-andalou doté d’une vaste terrasse dans la cour historique, ainsi que d’un bar à cocktails.



Le premier Maison Delano a vu le jour en 1995, à Miami. Cet hôtel mythique a longtemps été le rendez-vous des voyageurs à la recherche d’une expérience unique dans un décor à l’épure luxueuse et intime.



Alliant décontraction et sophistication, Maison Delano distille un art de vivre qui a l'ambition de séduire aussi bien les habitués que les nouvelles générations.



"À la fois cocon douillet et lieu de vie vibrant, savant mélange de convivialité et de sophistication, Maison Delano Paris s’inscrit dans son époque, offrant aux Parisiens comme aux voyageurs un concept d’art de vivre à part entière" , fait valoir un communiqué de l'entreprise.



Delano est désormais une des marques emblématiques appartenant au portefeuille de Ennismore, une société de gestion hôtelière fondée en 2011 par l'entrepreneur Sharan Pasricha.



A lire : Qui est Ennismore, dont Accor devient l'actionnaire majoritaire ?



En 2021, Ennismore et Accor ont conclu une joint-venture pour créer une nouvelle entité autonome et l’entreprise d'hospitalité lifestyle à la croissance la plus rapide au monde.



Accor détient une participation majoritaire.



Quant à Ennismore, elle se compose de trois entités : un collectif lifestyle ; des adresses exceptionnelles de luxe incarnant l'art de l'hospitalité à la française par Paris Society ; et, enfin, des resorts d'évasion et de divertissement, par Rixos. Ouvert depuis mars dernier auà deux pas du palais de l’Élysée et des ambassades américaine et britannique, Maison Delano Paris loge dans unsublimé par l’architecte d’intérieur Lázaro Rosa Violán.Cedispose de, d’un restaurant franco-andalou doté d’une vaste terrasse dans la cour historique, ainsi que d’un bar à cocktails.. Cet hôtel mythique a longtemps été le rendez-vous des voyageurs à la recherche d’une expérience unique dans un décor à l’épure luxueuse et intime.Alliant décontraction et sophistication, Maison Delano Paris réinterprète d'ailleurs l’ADN de Delano : un service attentif et décontracté, l’assurance de se sentir chez soi partout, une invitation à être soi-même tout en échappant à son quotidien..., fait valoir un communiqué de l'entreprise.Delano est désormais une des marques emblématiques appartenant au portefeuille de Ennismore, une société de gestion hôtelière fondée en 2011 par l'entrepreneur Sharan Pasricha.En 2021, Ennismore et Accor ont conclu une joint-venture pour créer une nouvelle entité autonome et l’entreprise d'hospitalité lifestyle à la croissance la plus rapide au monde.Accor détient une participation majoritaire.

Lu 259 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Le luxe en 2023 : l'euphorie en dix dates Ras Al Khaimah, l'émirat qui veut jouer dans la cour des grands