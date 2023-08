Hôtellerie de luxe : l’épée de Damoclès du recrutement

Identifier le mal ne suffit pas. Encore faut-il esquisser des solutions.



L’étude de Pure Profile s’y emploie d’ailleurs. Elle évoque en effet quelques pistes.



« Fournir de meilleures installations et logements au personnel est considéré comme la question la plus importante afin de résoudre le problème du personnel », commente le communiqué de Communications Specialist Ltd qui ajoute : « suivent l’augmentation des salaires, l’augmentation du budget pour la formation du personnel et l’aide à son développement ».



Dernière piste évoquée : « investir davantage dans la technologie pour la réalisation des tâches les plus faciles ». Entendez par là les plus ingrates.



Compte tenu des enjeux, ces préconisations méritent d’être méditées. A bon entendeur, salut !