Avec la "Semaine des métiers du tourisme", le secteur veut attirer de nouveaux talents Une première édition du 3 au 9 avril 2023

Du 3 au 9 avril 2023 se déroulera la première édition de la Semaine des métiers du tourisme, durant laquelle les professionnels comme les formateurs du secteur ouvriront leurs portes au grand public, notamment aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Au programme : visites d’entreprises, journées portes ouvertes au sein des écoles, forums de recrutement, ateliers, conférences, journées d’immersion en entreprises, etc.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 6 Mars 2023

Dans le cadre du plan Destination France, Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Tourisme, a annoncé l’organisation de la première édition de la Semaine des métiers du tourisme, une série d’événements et de rencontres sur l’ensemble du territoire national.



" Afin de conserver sa place de première destination mondiale, la France doit veiller à renforcer son offre et ses services touristiques. Cela passe par la mobilisation de ressources humaines et, par conséquent, la nécessité d’améliorer l’attractivité des métiers du tourisme, pour recruter de nouveaux talents , précise un communiqué du Ministère de l'Economie.



Il apparait dès lors important de travailler à une meilleure connaissance des métiers existants dans les secteurs, leurs formations, leurs débouchés et les évolutions qu’ils offrent."



C’est dans cette optique qu’est lancée la première Semaine des métiers du tourisme, au cours de laquelle l’ensemble des acteurs de la filière, professionnels comme formateurs, ouvriront leurs portes au grand public, notamment auxs jeunes et demandeurs d’emploi.



Au programme : visites d’entreprises, journées portes ouvertes au sein des écoles, forums de recrutement, ateliers, conférences, journées d’immersion en entreprises, etc.



Les acteurs du tourisme invités à s'inscrire avant le 27 mars 2023 souhaitant organiser un événement sont invités à les labelliser avant le 27 mars 2023, via le formulaire : www.semaine-tourisme.fr/



Pour obtenir la labellisation, l’événement doit remplir quatre conditions :



- concerner le secteur touristique (hébergement et restauration, transports aériens et terrestres, agences de voyages et affiliés, spectacles et activités culturelles, activités sportives et récréatives…) ;



- se dérouler en France (territoire métropolitain et d’Outre-mer) entre le 3 et le 9 avril 2023, avec une latitude de plus ou moins 15 jours avant et après ces dates, soit entre le 20 mars et le 23 avril ;



- être ouvert au grand public, en particulier aux jeunes et/ou aux demandeurs d’emploi ;



- être gratuit pour les participants.



Les formats d’événements attendus sont variés. Il peut s’agir de visites d’entreprises ; interventions en milieu scolaire ; forums de recrutement / rencontres professionnelles ; conférences / tables-rondes / débats ; mises en situation / ateliers pratiques / expositions ; événements 100 % numériques (webinaires, etc.) ; événements pédagogiques (escape game, etc).



Comment participer à un événement labellisé ? Le public intéressé, notamment les jeunes et demandeurs d’emploi, pourront rechercher un événement près de chez eux via la cartographie en ligne sur le site monemploitourisme.fr.



" Cette première semaine des métiers du tourisme est l’occasion de mettre à l’honneur tous ces métiers qui contribuent à la souveraineté économique de notre pays mais aussi à sa réputation d’hôte d’excellence. Tous ces évènements doivent permettre de changer le regard que nous portons sur les métiers du tourisme pour attirer de nouveaux talents , a déclaré Olivia Grégoire.



En ces temps où beaucoup de nos jeunes cherchent à donner du sens dans leur travail, je leur dis que le secteur du tourisme, fondé sur le relationnel, l’innovation, la découverte, est fait pour eux.



Nous avons de nombreux chantiers à bâtir : développer un tourisme plus vert, faire découvrir nos savoir-faire et particularités régionales, permettre à plus de Français de découvrir et voyager, etc. ".



La Semaine des métiers du tourisme est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Direction générale des Entreprises), en association avec les ministères du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion ; de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ; de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; et de l’Intérieur et des Outre-mer.



Elle mobilise également de nombreux partenaires institutionnels et professionnels, tels que Atout France, ADN Tourisme, Régions de France, Pôle Emploi, ainsi que les principales organisations professionnelles du secteur et des associations d’élus.

