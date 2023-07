Ressources humaines : quelles sont les tendances actuelles ?

Dans un contexte mouvant et incertain, où les changements présents et à venir seront de plus en plus fréquents, les compétences techniques deviennent vite obsolètes.



La réactivité́ à s’adapter à ces transformations et la capacité des candidats à acquérir de nouvelles compétences devient déterminante pour les organisations.



Evaluer les talents sur leurs qualités personnelles et interpersonnelles, ce « savoir-être » qui permet d’anticiper la capacité du candidat à s'intégrer efficacement et à s'épanouir au sein d'une équipe et dans ses relations avec l'extérieur et qui inclut la personnalité́, la motivation et le potentiel d’apprentissage devrait prendre de plus en plus d’importance dans le processus de recrutement.