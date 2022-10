Embauche : quelles informations obligatoires doit communiquer l'employeur ?

- La durée et les conditions de la période d'essai ; le droit à la formation octroyé par l’employeur le cas échéant; les conditions de forme à observer en cas de cessation de la relation de travail ; l'identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et la protection sociale fournie par l'employeur.



- La durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, les modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération ; S’il n’est pas possible d’indiquer un horaire de travail fixe en raison de la nature de l’emploi, les employeurs devront informer des modalités d’établissement des horaires de travail, y compris les plages horaires durant lesquelles ils peuvent être appelés à travailler et le délai de prévenance minimal dont ils doivent bénéficier avant le début d’une tâche.



- La date de fin ou la durée prévisible du contrat pour les CDD.