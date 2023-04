DRH Digitrips : "L’ambition professionnelle des jeunes n’est plus la même"

TourMaG.com – Comment ont évolué les attentes des candidats au fil des années ?



Laura Kaminski : Il y a quelques années, le poste devait être intéressant, le salaire convenable, et l’ambiance correcte. C’était suffisant.



Aujourd’hui, le télétravail devient une condition de base. Les collaborateurs veulent travailler à proximité, avoir un vrai équilibre vie privée/vie professionnelle et des possibilités d’évolution. Nous essayons de répondre au mieux à leurs demandes, mais on ne peut pas toujours y arriver.



Ils sont également extrêmement impatients. Les souhaits d’évolution sont très rapides. Et comme le marché du travail offre davantage de possibilités d’emplois, nous sommes aussi victimes de la concurrence.



Les candidats ne se disent plus aujourd’hui, qu’il faut rester trois ou quatre ans dans la même société pour avoir une expérience significative. Si au bout d’un an ils ont une opportunité ailleurs, ils n’auront pas de problème à y aller. Ce qui complexifie notre travail.



TourMaG.com - Cela concerne surtout les jeunes ?



Laura Kaminski : C’est une question générationnelle. Au sein de Digitrips, nous avons une population de collaborateurs de plus de 40 ans fidèles et qui se projettent dans l’entreprise. La problématique concerne une population plus jeune, d’agents de voyages, car ce sont des postes moins qualifiés. Nous recrutons beaucoup en sortie d’école.



TourMaG.com – Quelles sont les aspirations de la jeunesse ?



Laura Kaminski : Aujourd’hui, la priorité des jeunes est de trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Je le respecte totalement. C’est assez éloigné de ce que nous avons vécu.



A titre personnel, j’ai 43 ans aujourd’hui et j’ai accepté au début de ma carrière un poste à 2h de route car c’était une opportunité professionnelle et que ça construisait mon avenir professionnel. J’ai cravaché pendant 10 ans, travaillé jusqu’à pas d’heure, pour avoir le luxe de me mettre à mon compte et de dire à Digitrips, je travaille pour vous trois jours et demi par semaine.



Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. L’ambition professionnelle des jeunes n’est plus la même. Ils veulent un équilibre vie professionnelle/vie personnelle, s’éclater dans leur job, avoir une vie sympa avec les collègues.



Ils n’ont plus les mêmes objectifs, qu’il y a quelques années.