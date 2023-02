Le Management est-il l’un des premiers dommages collatéraux de l’ère post-covid ?

L’approche comportementale a radicalement évolué : le micro-management, la verticalité pyramidale et le syndrome du « chef » sont dorénavant inconcevables.



Les reliquats du taylorisme ne peuvent qu’exploser à l’ère de la quatrième révolution industrielle :



c’est la révolution numérique, née au milieu du siècle dernier. Elle se caractérise par une fusion des technologies qui gomme les frontières entre les sphères physique, numérique et biologique.



En conséquence, le manager doit composer avec l’irrationnel dans un monde imprévisible !!!!!!!



Ni Wonderwoman ou Superman, il faut réunir des qualités humaines et avant tout une bonne dose d’intelligence émotionnelle :



- Objectivité et Vision du réel : discernement.

- Charisme / Pouvoir d’inspiration : capacité à donner envie aux autres de proposer, faire et expérimenter.

- Empathie : lire dans les intentions et sentiments d’autrui, ne pas se contenter des messages déclaratifs mais cerner les postures et l’état d’esprit de ses interlocuteurs.

- Clarté : communiquer clairement et de manière persuasive.

- Intégrité : montrer l’exemple et assumer ses responsabilités avec consistance.



L’exercice est d’autant plus délicat qu’il doit jongler entre Force de conviction et Motivation, entre Exigence et Bienveillance…



Le GPS « Soft Skills » de la navigation managériale doit donc être d’une finesse extrême... Recourir à un conseil externe peut être fort pertinent pour identifier les potentiels et conduire les bonnes décisions.