Investir dans les destinations touristiques, ce n’est pas seulement construire des infrastructures !

Le sujet que personne n’avait identifié lors des premières semaines du confinement du printemps 2020 et qui prend chaque semaine un peu plus d’ampleur, malgré les annonces de négociations entre partenaires sociaux, porte sur la fin du monde du travail d’avant… Lors de la reprise de l’activité durant l’été 2020, de nombreux professionnels manifestaient leurs premières craintes et posaient une question toute simple : comment remettre au travail des gens qui ont vécu un autre monde, un autre rythme, une autre réalité ?



Un restaurateur rencontré au Pays basque en août 2020 affirma même, sous le sceau de la plaisanterie, que cette situation traduisait « le triomphe posthume » du programme présidentiel de Benoit Hamon en 2017 et son projet de « revenu universel ». La société est-elle désormais mûre pour cette expérimentation économique et sociale ? Est-ce cela le monde d’après du travail dans le tourisme ?



La question lancinante dont la presse généraliste s’est fait l’écho depuis l’été dernier, celle de la crise des vocations et des recrutements qui touche le secteur dans son ensemble, a inspiré le premier axe du Plan de reconquête et de transformation « Conquérir et reconquérir les talents ».



Ce dernier a pour ambition de « valoriser les formations, les métiers et carrières du secteur touristique » et de « structurer une filière d’excellence du tourisme ».



Cet axe est décliné en trois mesures, à hauteur de 18 millions d’€ : lancer une grande campagne nationale de communication et instituer une semaine des métiers du tourisme pour valoriser les métiers et carrières du secteur, notamment auprès des jeunes (mesure 1), déployer des guichets d’accueil et d’orientation des saisonniers dans les territoires touristiques (mesure 2), créer un réseau d’excellence des écoles et formations du tourisme chargé de renforcer et de rendre attractives et visibles les formations du tourisme, permettant la création de 400 places d’étudiants entre 2022 et 2024 (mesure 3).



Si les annonces sont intéressantes et traduisent une volonté politique que les prochaines semaines confirmeront ou pas dans leurs lancements effectifs et leurs premières applications, on peut facilement penser qu’elles seront notoirement et rapidement insatisfaisantes.



Les créations annoncées dès 2022 d’une campagne de communication de niveau national et d’une semaine des métiers du tourisme sont attendues et proposées depuis longtemps (pour un budget de 10 millions € sur deux ans), l’amélioration des conditions d’embauche et de fidélisation des saisonniers semblent justifiées.



La création d’un réseau d’excellence d’écoles et de formations du tourisme semble revisiter des ambitions déjà éprouvées, notamment lors du lancement de la CFET il y a déjà quelques années. S’appuyer sur des réseaux existants, les Campus des métiers et qualifications (CMQ), qui éprouvent dans bien des cas des difficultés à vivre et développer des projets collectifs, ne constitue sans doute pas l’idée du siècle.



Car ce n’est pas uniquement en renforçant ce qui ne fonctionne pas réellement, voire est impossible à mettre en œuvre, que l’on arrivera à « faire monter en qualité » comme il est espéré.



Cela permettra seulement à « faire monter en quantité », comme on peut le craindre, l’offre de formations. Ce qui, dans le fond, est le contraire de ce qui était escompté. En fait, les propositions du plan semblent bien imparfaites et incomplètes au regard des enjeux RH du tourisme en France.