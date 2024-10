Les hôtels français ont réalisé une année record en 2023

Les perspectives pour le quatrième trimestre s’annoncent toutefois prometteuses. Et l’année 2025 devrait bénéficier des retombées de la notoriété apportée par les Jeux Olympiques

Le bilan s’annonce plus mitigé pour 2024. Le(100 millions de nuitées), s’expliquant par la baisse des nuitées des Français (-3,6%/2023), quand les nuitées étrangères progressent légèrement (+0,3%).La saison estivale a connu une activité tourmentée, marquée par les(absence du tourisme d’affaires et report des voyages loisirs), mais aussi une météo médiocre, des élections et un décalage des départs.Au niveau national,, quand elles sont restées stables pour la clientèle internationale. Le mois d’août a permis un certain rééquilibrage.» estime Stéphane Botz, qui constate des évolutions fortes dans l’offre depuis quelques années.Lire aussi : Paris, un bilan touristique (très) mitigé pour l’été olympique