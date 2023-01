Peut-on licencier un salarié qui n’adhère pas aux valeurs fun et pro de l’entreprise ?

Le salarié, cadre supérieur, avait été licencié pour insuffisance professionnelle en arguant notamment d’un « désalignement culturel profond, de plus et en plus visible et en écart » et d’une absence d’intégration de la valeur « fun and pro » de l’entreprise.



Le Conseil de prud’hommes comme la Cour d’appel de Paris avaient considéré que cela constituait des critiques sur son comportement et non pas une remise en cause de ses opinions personnelles et avaient validé ce licenciement.



La Cour de cassation (1) considère au contraire que le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critique du salarié et donc la mise en œuvre de sa liberté d’expression et d’opinion. Pour considérer qu’il s’agissait d’une opinion, la décision relève que les refus du salarié de participer aux pots et séminaires étaient fondés sur une critique des excès entourant ses événements : alcoolisation excessive, promiscuité encouragée…



La violation de cette liberté fondamentale entraine la nullité du licenciement, quand bien même d’autres motifs étaient invoqués à l’appui de la sanction.