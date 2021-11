Une alternative en cas de difficultés économiques : modifier le contrat de travail en suivant un formalisme précis

Le principe est la consultation du CSE (Comité social et économique) sauf s’il s’agit d’une modification strictement individuelle et que la convention collective ne l’exige pas.



La modification ne peut être proposée que par lettre recommandée avec accusé de réception. Par exemple, une lettre remise en main propre contre émargement ne permet pas de faire partir le délai d’un mois au cours duquel le salarié peut exprimer son refus (Cour d’appel de Versailles, 6 mai 2021 no 20/01290).



La lettre doit clairement exposer le motif économique tél que vu ci-dessus et préciser qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une modification pour motif économique (Cour de cassation, 29 septembre 2021, no 19-25.016).