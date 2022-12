Dans quelles conditions imposer des règles liées à l’apparence physique ?

La Cour de cassation (1) était saisie par un steward travaillant pour Air France qui lui avait refusé l’accès à bord lorsqu’il s’était présenté à l’embarquement coiffé de tresses africaines nouées en chignon, une telle coiffure n’étant pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin.



La Cour rappelle que « les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché ».



Elle relève que la même coiffure était autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin et donc que cela caractérise une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.



La même position avait été retenue pour l’interdiction des boucles d’oreilles aux seuls hommes dans un restaurant (2).



Le règlement de l’entreprise ne peut donc apporter des limites en matière d’apparence physique que si c’est justifié par les tâches à accomplir et proportionné au but recherché sans discrimination.