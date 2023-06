AI Chat, le futur du tourisme

Lors du Phocuswright Europe , l’entreprise Trip.com, une marque créée en 2010 et basée à Singapour, a dévoilé la grande nouveauté de sa plateforme.En février 2023, la plateforme a adopté, un chatbot alimenté par l'IA générative, dans le but de donner aux voyageurs une assistance en temps réel. Grâce à cette technologie novatrice, les utilisateurs peuvent désormais obtenir desjusqu’à une destination demandée et desen temps réel directement sur la. Cette approche tout-en-un facilite plus que jamais l'accès aux voyages.La création de chatbots dédiés aux tourisme sur les applications mobiles est une révolution qui s’avère très prometteuse.Cespeuvent répondre aux questions en temps réel, et grâce au, ils progressent au fur et à mesure des utilisations, au fil du temps.permet un excellent traitement du langage (des questions posées par l’utilisateur), et une réponse optimale, précise et instantanée qui s’adapte vraiment aux besoins des utilisateurs.Dans le secteur du tourisme, le chatbot IA permet de faciliter certaines démarches organisationnelles, en termes de réservations et d’orientation.