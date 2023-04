Jeune diplômée : "Pourquoi t'es freelance ? Ça n’a pas de sens !"

TourMaG.com – Quelle image les recruteurs ont des jeunes ?



Juliette Ory : Certains me disent : « Comment ça se fait que tu es freelance ? Ça n’a pas de sens . » parce que je n’ai pas 40 ans et 20 ans d’expérience. Et pourtant avec Eric, ça nous a paru être le moyen idéal de continuer ce que nous avions entrepris lors de mon stage de fin d’études.



Je pense que si demain je devais arrêter d’être freelance, je devrais justifier ce choix.



J’ai pu lire qu’on n’avait pas envie de travailler. Ils confondent certains sujets.



On sait bosser, on sait se donner pour son travail, mais on a aussi envie de vivre. On vit dans un monde tellement incertain, tellement anxiogène qu’il faut réussir à trouver ce qui nous anime et nous motive.



TourMaG.com – Certains vous jugent volatiles. Qu’en dis-tu ?



Juliette Ory : Si ça ne se passe pas bien, s’il n’y a pas de remise en question du manager ou de l’employeur, pas d’écoute… Je conseillerais à tous de partir.



Après il faut rester ouvert et ne pas partir à la moindre histoire, mais s’il n’y a pas de bienveillance et d’écoute derrière, à quoi ça sert ? Si notre bulle de travail devient une contrainte par manque d’épanouissement pro, ou de mauvais management il faut oser partir et c’est même courageux.



TourMaG.com – Où te vois-tu dans 5 ans ?



Juliette Ory : On vit dans un monde tellement anxiogène que je n’arrive pas à me projeter. Et je ne pense pas que ça ait un lien avec mon statut. Ceci-dit, n’ayant fait que de belles rencontres professionnelles, je suis curieuse de voir les opportunités qui se présenteront !