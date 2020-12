Malgré un hiver qui s'annonce compliqué, Austral Lagons garde le cap

Depuis les annonces qui ont concerné les étapes du déconfinement nous constatons une augmentation des demandes pour des voyages à partir du 15 décembre 2020. Maintenant il ne faut pas se leurrer, l'hiver sera très mauvais.Nous partons de très bas et nous sommes très loin des niveaux de 2019. Austral Lagons est un tour-opérateurs long-courrier. Les réservations se font très en amont, la fenêtre de réservation est donc trop courte désormais pour rattraper le retard que nous avons accumulé sur l'hiver.Il ne faut pas oublier non plus que notre destination phare la Polynésie, n'est pas une destination hiver.Oui. Nous allons d'ailleurs nous concentrer sur les Maldives, la Réunion, Dubaï, la Tanzanie, Zanzibar et le Costa Rica. Et évidemment il y a aussi la Polynésie.Malheureusement l'Ile Maurice restera fermée et nous espérons que les Seychelles vont assouplir leurs conditions d'entrée.