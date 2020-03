Mandataires : "Il est exclu que TUI France bénéficie du maintien de sa trésorerie au détriment de la nôtre…"

La situation est d'autant plus délicate que le Groupe n'a pas fait mystère ces derniers mois des discussions en cours avec des TO français (Marietton, notamment) et de son intention de retrait du marché français.



L'effondrement de Thomas Cook et l'appel d'air provoqué sur le marché a permis à TUI France de remettre à plus tard ses projets de cession.



Mais quid de ses intentions face à la situation actuelle ?



"Nous sommes conscients du danger , explique ce mandataire qui a subi une pression conséquente pour encaisser au plus vite les soldes des voyages prévus en mars.



Mais nous n'avons pas d'alternative.



Selon ce qui pourrait se passer ensuite, il ne faut pas oublier que nos clients sont protégés puisque, même si nous n'avons pas les fonds en caisse, nous sommes adhérents à l'APST..."



Contacté par nos soins, la direction a expliqué : "Contractuellement, TUI verse les commissions aux Mandataires en date de départ. Donc au regard du contrat, les voyages reportés n'auront pas lieu et ne devraient pas être commissionnés puisque les clients ont jusqu'à 18 mois pour effectuer leur nouveau voyage. Néanmoins, la situation actuelle liée au Covid 19 est totalement inédite.



En conséquence, TUI regarde de très près ce sujet et réfléchit à des modalités qui pourraient permettre de trouver des solutions ponctuelles pour accompagner les Mandataires, qui sont des partenaires privilégiés, dans cette période très compliquée".