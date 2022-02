Marché des changes : avis de tempête !

La réunion de la Réserve Fédérale américaine (Fed) de la semaine dernière a entraîné d’importants mouvements sur toutes les classes d’actifs, y compris les devises.



Le communiqué de la Fed n’a pas réservé de surprises : maintien du taux directeur compris entre 0% et 0,25%, fin du tapering (diminution des rachats d’actifs) en mars prochain et politique monétaire flexible en fonction de l’évolution de la croissance et de l’inflation.



A l’inverse, la conférence de presse du président de la Fed, et le ton « hawkish » (en faveur d’un durcissement monétaire) ont déstabilisé le marché des changes.



Jerome Powell n’a en effet pas exclue d’accélérer le rythme de hausse des taux cette année et d’amorcer la réduction du bilan dès le mois de juin prochain. Ceci va se traduire, à minima, par un maintien de la volatilité dans les semaines à venir.



En réaction, les analystes des grandes banques ont révisé leurs anticipations. C’est désormais cinq hausses de taux qui sont anticipées (vs. 4 avant la réunion) ; voir même 6 pour certaines banques comme BNP.



La banque américaine Nomura prévoit, quant à elle, une hausse du taux directeur de 50 points de base en mars prochain (contre 25 points de base pour le consensus).



Cela a eu aussi un effet direct sur les anticipations en zone euro. Le consensus anticipe désormais une première hausse de taux de la part de la Banque Centrale Européenne (BCE) en décembre 2022 contre début 2023 auparavant. La BCE n’a toujours pas modifié sa position officielle.



Ces anticipations, qui évoluent en fonction des propos tenus par les banquiers centraux et des indicateurs macroéconomiques (chômage, inflation, dynamisme de la consommation etc.), ont un impact immédiat sur les fluctuations des taux de change des principales devises, surtout en cas d’ajustements importants.



Les cambistes ont également été surpris par la banque centrale du Canada (BoC) qui a maintenu sa politique monétaire inchangée en dépit du rebond de l’inflation qui est à un point haut de trente ans.



Elle a justifié cette décision par les incertitudes liées au variant Omicron. Il faudra donc probablement attendre le mois de mars prochain, pour voir la BoC commencer à durcir sa politique monétaire.



Dans les pays émergents, le processus de hausse des taux continue également. La banque centrale du Chili a drastiquement durci sa politique monétaire en faisant passer le taux principal de 4% à 5,5%, afin de lutter contre l’inflation qui se rapproche dangereusement de 7%.



D’autres hausses de taux sont à venir à la fois dans les pays émergents et dans les pays développés pour essayer de contenir les pressions inflationnistes persistantes.



L’ère de l’argent facile (qui était liée au maintien de taux ultra-bas) est définitivement terminée. Nous sommes entrés dans une phase de normalisation rapide de la politique monétaire ce qui va entraîner d’importants mouvements sur les devises.