Marché des changes : l’inflation, un vrai casse-tête pour la BCE et la Fed

L’inflation est toujours le sujet de préoccupation majeur des banquiers centraux en ce début d’année, et probablement pour les mois à venir. En décembre, l’inflation aux Etats Unis a atteint son plus haut niveau depuis 1982, à 7%.



En excluant les éléments les plus volatils, comme l’énergie et l’alimentation, l’inflation reste élevée à 5,5%, en nette hausse par rapport au mois précédent. Cette hausse des prix se retrouve dans tous les principaux postes de dépenses (automobile, alimentation, immobilier,…) et n’est donc pas limitée à l’énergie, contrairement à ce qui avait été dit il y a quelques mois.



L’indice des prix à la consommation est même anticipé à 8% dans les mois à venir.



Si ce scenario se confirme, la Réserve Fédérale devra alors certainement augmenter plus rapidement que prévu les taux directeurs. Le marché monétaire anticipe pour le moment trois hausses de taux cette année aux Etats-Unis ; certaines banques en anticipant quatre, voir cinq.



Même si le dollar index, qui permet de mesurer l’évolution du dollar américain face aux monnaies des principaux partenaires commerciaux, était en baisse sur les dernières séances (EURUSD à 0,8710 en fin de semaine dernière), le processus de durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis devrait plutôt entraîner une hausse du dollar américain sur le long terme, en particulier face aux devises exotiques.



Lors de son audition devant le Sénat américain, le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé que tous les outils sont sur la table pour lutter contre l’inflation ; notamment de débuter la phase de réduction du bilan de la banque centrale dès cette année ; ce qui permettrait de réduire l’afflux de liquidité nouvelle dans l’économie et donc les éventuelles pressions inflationnistes. Le calendrier de durcissement monétaire aux Etats-Unis n’est pas encore clair, et sera un des principaux facteurs impactant le cours du dollar cette année.



Comme de nombreux autres pays, les Etats-Unis, sont très probablement entrés dans une période durable d’inflation élevée.



Seuls quatre autres pays parmi les grandes économies mondiales ont un niveau d’inflation supérieur ; le Mexique (7,4%), la Russie (8,4%), la Pologne (8,6%) et le Brésil (10,1%).



A l’inverse, seules cinq grandes économies mondiales ont un niveau d’inflation inférieur à 2% (ce qui était la norme avant la pandémie). Il s’agit du Japon (0,6%), de l’Arabie Saoudite (1,1%), de la Suisse (1,5%), de la Chine (1,5%) et de l’Indonésie (1,9%). La France se situe dans le groupe des pays à inflation contenue.