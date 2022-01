Marché des changes : la situation économique se complique

L’économie américaine présente des signes de faiblesse inattendues et les dernières statistiques publiées ont déçu les cambistes.



Les revendications hebdomadaires au chômage ont fortement rebondi la semaine passée, de 231 000 à 286 000 (vs. 220 000 anticipé par le consensus). Les ventes au détail en décembre ont également fortement chuté de -1,9% contre une baisse attendue à -0,1%. Enfin, l’indice de confiance de l’Université du Michigan a aussi chuté en janvier et la production industrielle en décembre s’est légèrement contractée.



Cette contre-performance de l’économie s’explique d’une part par la nouvelle vague de la pandémie liée à Omicron ; mais également par l’impact de la hausse quasiment généralisée des prix, qui commence pénaliser l’activité économique.



En effet, avec une inflation proche de 7% et qui devrait continue de croître dans les mois à venir, les ménages et les entreprises commencent à être en difficulté.



Le sujet devient sensible politiquement ; le président américain Joe Biden a clairement appelé le président de la Réserve Fédérale (Fed) Jerome Powell à agir.



Ces éléments renforcent le scénario d’une très prochaine hausse des taux par la Fed et la fin en mars prochain du tapering (processus de réduction des rachats d’actifs).



Coté européen, l’inflation est également toujours le principal point d’attention, avec un chiffre record de 5% pour le mois de décembre contre 4,9% en novembre. Sans surprise la BCE ne considère plus que l’inflation soit temporaire.



En revanche, l’institution reste optimiste et anticipe un retour sous 2% d’ici la fin de l’année. Peu d’analystes partagent ce point de vue. Pour l’instant, la BCE ne compte pas agir.



Outre Manche, la situation est similaire. Les restrictions sanitaires liées à la vague Omicron et la hausse record des prix impactent l’activité économique comme l’indique le très mauvais chiffre des ventes au détail pour décembre. La banque centrale britannique devrait intervenir rapidement en augmentant son taux directeur.